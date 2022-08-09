8月9日（农历七月十二）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、祈福、施济、旅行、求医、庆功

忌：出海、投资、酿造

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

你的出发点虽然是为了对方好，但也不可以因此而过于干涉对方的私事。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

凡事都有第一次，你若不去尝试，就永远不晓得感觉如何。

虎

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

凡事要想清楚了才说，胡言乱语只会影响你的形象、事业。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

坚守自己的原则固然好，但是在与客户交涉时，你则要灵活变通些。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

小不忍则乱大谋，今天宜保持低调，尽量避免挑起不必要的事端。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

静思己过，别想太多，不然很容易走火入魔，也会影响自己的身体健康。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

无须长篇大论，尽量用最简短的话语去说服你的听众。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若投资项目真的是有利可图，你就要赶快付诸行动，以免机会悄悄溜走。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

你若能多说好话，多行善道，各事将会进展得更顺利。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

公私要分明，工作纠纷该在职场上解决，别把怨气带回家。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

与他人接触时，别特意抬高姿态，态度谦逊，更能拉近彼此的距离。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

心情不好时，更要自控脾气，以免影响伙伴心情，也影响自己的好运。