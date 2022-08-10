8月10日（农历七月十三）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、祈福、施济、旅行、求医、开市

忌：出海、立约、园艺

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

今天宜注意门户安全，以防盗贼破门而入，使自己平白无故损失财物。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

家庭是避风港，你就抽空多与家人共聚，以增进彼此的感情。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

凡事宜以和为贵，和家人要好好协商，切莫胡乱发脾气而影响了财运。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

善待你的至爱，跟他们相聚时，别老是想着公事。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

有空不妨找个伴一起去按摩，放松心情之余，也可为自己充充电。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

留得青山在，不怕没柴烧，后路不可断，断了就无法回头。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

也许会有些意外财利，不妨邀约亲友看看心仪的车子或房子。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

保持开朗、乐观，与家人共度快乐时光，增强彼此的凝聚力。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

出席宴会或聚会时不要口出恶言，表现谦和，反而能让你得到更多尊重。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

财不可露眼，到邻国旅游时，你更要小心看管随身携带的贵重物品。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

原本好意，但烦躁的语气会把你卷入家人的争执中，婉转耐心些吧！

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

运动之前要先热身，以防骨骼、肌肉损伤。