8月10日（农历七月十三）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、祈福、施济、旅行、求医、开市
忌：出海、立约、园艺
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
今天宜注意门户安全，以防盗贼破门而入，使自己平白无故损失财物。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
家庭是避风港，你就抽空多与家人共聚，以增进彼此的感情。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
凡事宜以和为贵，和家人要好好协商，切莫胡乱发脾气而影响了财运。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
善待你的至爱，跟他们相聚时，别老是想着公事。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
有空不妨找个伴一起去按摩，放松心情之余，也可为自己充充电。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
留得青山在，不怕没柴烧，后路不可断，断了就无法回头。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
也许会有些意外财利，不妨邀约亲友看看心仪的车子或房子。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
保持开朗、乐观，与家人共度快乐时光，增强彼此的凝聚力。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
出席宴会或聚会时不要口出恶言，表现谦和，反而能让你得到更多尊重。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
财不可露眼，到邻国旅游时，你更要小心看管随身携带的贵重物品。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
原本好意，但烦躁的语气会把你卷入家人的争执中，婉转耐心些吧！
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
运动之前要先热身，以防骨骼、肌肉损伤。