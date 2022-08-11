8月11日（农历七月十四）

吉利指数：★★（小凶）

宜：旅行、扫舍、进修、养宠物、采购

忌：安床、装修、搬家、动土、买车

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要高估自己的能力，远足或参加水上活动，都要做好安全措施。

牛

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

不要经常板着脸，乐观些，偶尔也可以搞一搞浪漫，给伴侣一个惊喜。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

眼界开阔些，钻牛角尖，等于自寻烦恼。

兔

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

与家人、亲戚交流时必须保持镇定，花费也要在能力范围之内。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

今天鸿运当头，你要善加利用好运，理智地做出对你有利的最佳决策。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

受了他人的恩惠，就要懂得回报，切勿过桥抽板。

马

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

太过情绪化，反而会激怒你身边的人，怒发冲冠之前最好三思。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

错了就要改，以给家人、孩子树立一个好榜样。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

切勿信口开河，做出承诺之前，你最好先衡量自己的能力。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

家人意见不合时，也不该恶言相对，温和的态度更能圆满地解决问题。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

失败固然令人气馁，若能从错误吸取经验，下次就能把事情做得更好。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

过于主观，会给至爱、家人造成压力，放轻松些，付出多些关爱。