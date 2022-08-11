8月11日（农历七月十四）
吉利指数：★★（小凶）
宜：旅行、扫舍、进修、养宠物、采购
忌：安床、装修、搬家、动土、买车
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不要高估自己的能力，远足或参加水上活动，都要做好安全措施。
牛
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
不要经常板着脸，乐观些，偶尔也可以搞一搞浪漫，给伴侣一个惊喜。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
眼界开阔些，钻牛角尖，等于自寻烦恼。
兔
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
与家人、亲戚交流时必须保持镇定，花费也要在能力范围之内。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
今天鸿运当头，你要善加利用好运，理智地做出对你有利的最佳决策。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
受了他人的恩惠，就要懂得回报，切勿过桥抽板。
马
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
太过情绪化，反而会激怒你身边的人，怒发冲冠之前最好三思。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
错了就要改，以给家人、孩子树立一个好榜样。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
切勿信口开河，做出承诺之前，你最好先衡量自己的能力。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
家人意见不合时，也不该恶言相对，温和的态度更能圆满地解决问题。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
失败固然令人气馁，若能从错误吸取经验，下次就能把事情做得更好。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
过于主观，会给至爱、家人造成压力，放轻松些，付出多些关爱。