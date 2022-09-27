9月27日（农历九月初二）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、旅行、上任、搬家、买车

忌：诉讼、装修、动土、水电维修、交易

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

贵人离去与小人到来让你措手不及。保持乐观，曙光将再度重现。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

多参与大型活动将拓展你的人际关系，建立人脉，从而增加工作机会。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

把重心全放在事业上，将引起伴侣不满，在工作与家庭之间要取得平衡。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

加强家居防范措施，出国前确定门户已上锁，以免成窃贼的目标。

龙

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

控制自己的情绪，多与家人沟通将达到减压的效果。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

运气不好并非世界末日，在账目及合约的处理上，应不假他人之手。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

切记，家中老幼及贵人的支持，将让你无后顾之忧而更快达到目标。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

在投资方面将有不俗的回报，但千万不要忘记见好就收这个道理。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

做人要光明磊落，避免发生办公室恋情，这将会影响你的事业。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

在做决定前，须经过深思熟虑，才能避免误判或受人拖累。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

不妨趁有空时让自己获得充分的休息，为未来的挑战做准备。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

好运千载难逢，你可要好好把握良机，才能在事业上有所提升。