9月27日（农历九月初二）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、旅行、上任、搬家、买车
忌：诉讼、装修、动土、水电维修、交易
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
贵人离去与小人到来让你措手不及。保持乐观，曙光将再度重现。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
多参与大型活动将拓展你的人际关系，建立人脉，从而增加工作机会。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
把重心全放在事业上，将引起伴侣不满，在工作与家庭之间要取得平衡。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
加强家居防范措施，出国前确定门户已上锁，以免成窃贼的目标。
龙
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
控制自己的情绪，多与家人沟通将达到减压的效果。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
运气不好并非世界末日，在账目及合约的处理上，应不假他人之手。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
切记，家中老幼及贵人的支持，将让你无后顾之忧而更快达到目标。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
在投资方面将有不俗的回报，但千万不要忘记见好就收这个道理。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
做人要光明磊落，避免发生办公室恋情，这将会影响你的事业。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
在做决定前，须经过深思熟虑，才能避免误判或受人拖累。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
不妨趁有空时让自己获得充分的休息，为未来的挑战做准备。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
好运千载难逢，你可要好好把握良机，才能在事业上有所提升。