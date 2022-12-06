12月6日（农历十一月十三）
吉利指数：★★（小凶）
宜：祈福、议事、会友、进修、采购
忌：旅行、诉讼、开市、立约、投资
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
投资时千万不要穷追猛打，该放手就不要眷恋，否则只会带来巨大亏损。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
多抽空陪伴父母，以免将来有“子欲养而亲不在”的遗憾。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
不要为了小事而与家人争吵，到头来你会发现一切都是不值得的。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
孩子的性格常受父母的影响，因此在责骂他们之前，应先自我检讨。
龙
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：凶
是福不是祸，是祸躲不过，但是只要谨慎些，就能减低祸害的影响。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
眼睛干燥，别老盯着电脑或电视，建议你多参与户外活动，放松眼睛。
马
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：凶
财利方面将会出现资金周转不灵的问题，宜寻求朋友、家人的及时援助。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
危机就是转机，尝试以另一角度看待问题，能为你开创出一片新天地。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
记住，健康就是财富！人的精力有限，可别因工作而忽略了健康。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
桃花破财，你可要提防外来的诱惑，否则将会导致家庭破裂。
狗
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
人生无常，运程亦是如此，所以即便厄运连连，也切勿轻言放弃。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
深呼吸，别放弃，继续往前走，眼前的光景将会有所不同。