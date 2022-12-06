12月6日（农历十一月十三）

吉利指数：★★（小凶）

宜：祈福、议事、会友、进修、采购

忌：旅行、诉讼、开市、立约、投资

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

投资时千万不要穷追猛打，该放手就不要眷恋，否则只会带来巨大亏损。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

多抽空陪伴父母，以免将来有“子欲养而亲不在”的遗憾。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

不要为了小事而与家人争吵，到头来你会发现一切都是不值得的。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

孩子的性格常受父母的影响，因此在责骂他们之前，应先自我检讨。

龙

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：凶

是福不是祸，是祸躲不过，但是只要谨慎些，就能减低祸害的影响。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

眼睛干燥，别老盯着电脑或电视，建议你多参与户外活动，放松眼睛。

马

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：凶

财利方面将会出现资金周转不灵的问题，宜寻求朋友、家人的及时援助。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

危机就是转机，尝试以另一角度看待问题，能为你开创出一片新天地。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

记住，健康就是财富！人的精力有限，可别因工作而忽略了健康。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

桃花破财，你可要提防外来的诱惑，否则将会导致家庭破裂。

狗

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

人生无常，运程亦是如此，所以即便厄运连连，也切勿轻言放弃。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

深呼吸，别放弃，继续往前走，眼前的光景将会有所不同。