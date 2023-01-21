1月23日（农历正月初二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

财运不济，避免从事风险性高的投资项目。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

想要掌控好自己的人生，就必须适时做出相应的改变，适应不同的环境。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

出于好意提醒，但别人未必领情，你还是少管闲事，以免引起他人的不满。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

保持低调有助平息所有流言蜚语，同时为你减少麻烦。

龙

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

新年期间不妨多参与社交活动，以扩大社交圈子，增加更多的发展机会。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：中

切勿为了达到目标而采取下三滥的手段，这将有损他人对你的良好印象。

马

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

只要用心做好本分，真诚对待他人，好运就会自动送上门来。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

行运一条龙，坏运一条虫，无论是好运或坏运，你永远都要是一条龙。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

若想获取上司的赏识，你就必须学会承担更多的责任及压力。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

虽然说时间就是金钱，但切勿求快，忽视重要的细节，最终将造成更大损失。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

人不可貌相，勿因对方的穿着随便而怠慢，这将使你与贵人擦身而过。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

一分耕耘，一分收获，今天的努力就是明天的成果，好好加油吧！