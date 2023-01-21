每日生肖运程

文 /
陈军荣/吴源良师父提供

来自 / 联合早报

发布 / 2023年1月21日 5:00 AM

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1月23日（农历正月初二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

财运不济，避免从事风险性高的投资项目。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

想要掌控好自己的人生，就必须适时做出相应的改变，适应不同的环境。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

出于好意提醒，但别人未必领情，你还是少管闲事，以免引起他人的不满。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

保持低调有助平息所有流言蜚语，同时为你减少麻烦。

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

新年期间不妨多参与社交活动，以扩大社交圈子，增加更多的发展机会。

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：中

切勿为了达到目标而采取下三滥的手段，这将有损他人对你的良好印象。

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

只要用心做好本分，真诚对待他人，好运就会自动送上门来。

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

行运一条龙，坏运一条虫，无论是好运或坏运，你永远都要是一条龙。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

若想获取上司的赏识，你就必须学会承担更多的责任及压力。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

虽然说时间就是金钱，但切勿求快，忽视重要的细节，最终将造成更大损失。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

人不可貌相，勿因对方的穿着随便而怠慢，这将使你与贵人擦身而过。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

一分耕耘，一分收获，今天的努力就是明天的成果，好好加油吧！

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