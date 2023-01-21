1月23日（农历正月初二）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
财运不济，避免从事风险性高的投资项目。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
想要掌控好自己的人生，就必须适时做出相应的改变，适应不同的环境。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
出于好意提醒，但别人未必领情，你还是少管闲事，以免引起他人的不满。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
保持低调有助平息所有流言蜚语，同时为你减少麻烦。
龙
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
新年期间不妨多参与社交活动，以扩大社交圈子，增加更多的发展机会。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：中
切勿为了达到目标而采取下三滥的手段，这将有损他人对你的良好印象。
马
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
只要用心做好本分，真诚对待他人，好运就会自动送上门来。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
行运一条龙，坏运一条虫，无论是好运或坏运，你永远都要是一条龙。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
若想获取上司的赏识，你就必须学会承担更多的责任及压力。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
虽然说时间就是金钱，但切勿求快，忽视重要的细节，最终将造成更大损失。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
人不可貌相，勿因对方的穿着随便而怠慢，这将使你与贵人擦身而过。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
一分耕耘，一分收获，今天的努力就是明天的成果，好好加油吧！