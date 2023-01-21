1月22日（农历正月初一)

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、诉讼、议事、扫舍、水电维修、买车

忌：安床、开市、投资

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

满招损，谦受益，过于自负将使计划失败，谦虚才能招来贵人的帮助。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

机会只给有准备的人，把心思放到工作上，等待良机，适时冲刺吧！

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

好好计划未来的发展大计，等到好运来时才能有一番作为。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

忍一时风平浪静，在难熬的日子里，能忍则忍，切勿抱怨。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

新年期间的小赌无伤大雅，但可别因为金钱而闹得不欢而散。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

当身体状态不佳时，你一定要歇一歇，否则将会负面影响你所做的决定。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

宜耐心等待，再过两天形势就会有转机，让你顺利渡过难关。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

闲时多做运动，并定期接受身体检查，才能预防疾病找上门。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

早睡早起身体好，维持良好的生活习惯，做起事来就能顺顺利利。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

受幸运之星眷顾，万事顺畅，不妨借此机会展开新计划，为未来做好准备。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

平时无须跟意见不合的人争到头破血流，更何况是新年期间呢。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

生活本来可以很轻松，但因为欲望，而使自己变得很忙很累，你就看开吧！