1月22日（农历正月初一)
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、诉讼、议事、扫舍、水电维修、买车
忌：安床、开市、投资
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
满招损，谦受益，过于自负将使计划失败，谦虚才能招来贵人的帮助。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
机会只给有准备的人，把心思放到工作上，等待良机，适时冲刺吧！
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
好好计划未来的发展大计，等到好运来时才能有一番作为。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
忍一时风平浪静，在难熬的日子里，能忍则忍，切勿抱怨。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
新年期间的小赌无伤大雅，但可别因为金钱而闹得不欢而散。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
当身体状态不佳时，你一定要歇一歇，否则将会负面影响你所做的决定。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
宜耐心等待，再过两天形势就会有转机，让你顺利渡过难关。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
闲时多做运动，并定期接受身体检查，才能预防疾病找上门。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
早睡早起身体好，维持良好的生活习惯，做起事来就能顺顺利利。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
受幸运之星眷顾，万事顺畅，不妨借此机会展开新计划，为未来做好准备。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
平时无须跟意见不合的人争到头破血流，更何况是新年期间呢。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
生活本来可以很轻松，但因为欲望，而使自己变得很忙很累，你就看开吧！