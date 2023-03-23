3月23日（农历闰二月初二）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、施济、求医、庆功、议事
忌：出海、动土、园艺、酿造
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
凡事保持低调，别人的事就让他们私底下去解决。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
别因贪小便宜而使自己得不偿失，眼睁睁看着快要到嘴边的肉飞走了。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
明知山有虎，莫向虎山行，既然知道状况危险，应趁早改变主意。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
切勿因情绪欠佳而四处得罪人，这将给家人和你惹来不必要的麻烦。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
注意安全，不时提醒自己：喝酒不驾车；驾车不喝酒。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
沉重的心理压力，使身体状态不佳，不妨多做运动，让身心放松。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
你要相信自己的判断与决定，不要轻易被他人的三言两语所动摇。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
忍一时风平浪静，退一步海阔天空，别因小事而与家人闹僵。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
你最好还是守口如瓶，不要在别人的诱哄下把秘密泄露出去。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
礼让是美德，但总要先有人走出第一步才行。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
与伴侣的争吵虽时有发生，但是千万不要放在心上，以免影响感情。
猪
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
梦想与目标只是一线之差，差别在于你是否有采取行动去实现它。