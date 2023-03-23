3月23日（农历闰二月初二）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、施济、求医、庆功、议事

忌：出海、动土、园艺、酿造

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

凡事保持低调，别人的事就让他们私底下去解决。



牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

别因贪小便宜而使自己得不偿失，眼睁睁看着快要到嘴边的肉飞走了。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

明知山有虎，莫向虎山行，既然知道状况危险，应趁早改变主意。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

切勿因情绪欠佳而四处得罪人，这将给家人和你惹来不必要的麻烦。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

注意安全，不时提醒自己：喝酒不驾车；驾车不喝酒。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

沉重的心理压力，使身体状态不佳，不妨多做运动，让身心放松。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

你要相信自己的判断与决定，不要轻易被他人的三言两语所动摇。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

忍一时风平浪静，退一步海阔天空，别因小事而与家人闹僵。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

你最好还是守口如瓶，不要在别人的诱哄下把秘密泄露出去。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

礼让是美德，但总要先有人走出第一步才行。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

与伴侣的争吵虽时有发生，但是千万不要放在心上，以免影响感情。

猪

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

梦想与目标只是一线之差，差别在于你是否有采取行动去实现它。