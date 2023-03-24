3月24日（农历闰二月初三）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、施济、庆功、立约、议事、会友
忌：旅行、投标、酿造
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
感情并无对错，在于你从什么角度去看，认为是对的就勇往直前吧！
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
运势顺遂时可以得意，但千万别忘形，否则日后将付出惨重代价。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
事不关己，己莫劳心或多嘴，否则只会惹来麻烦，吃力不讨好。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
放下心中沉重的包袱，才能以阔达的心往前迈进。
龙
运气：中
健康：凶
事业：凶
财运：中
对于家中的纠纷，宜及时解决，切勿视而不见而使情况恶化。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
自己不熟悉的事，最好少理为妙，否则只会越帮越忙。
马
运气：中
健康：凶
事业：凶
财运：中
做事要认真，公私要分明，别为了私人感情，而影响日常工作。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
防范胜于治疗，若等到问题出现后才来解决，一切可能为时已晚。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
讨论时想法要开明，若无法接受他人的建议，就违背了讨论的意义。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
珍惜眼前人，别等到失去关心你的人，才来后悔。
狗
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
量力而为，避免在有限的时间内，做无限的事，以致两头不着岸。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
宜注意自己的健康，煎炸燥热的食物，尽量能免则免。