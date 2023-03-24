3月24日（农历闰二月初三）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、施济、庆功、立约、议事、会友

忌：旅行、投标、酿造

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

感情并无对错，在于你从什么角度去看，认为是对的就勇往直前吧！

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

运势顺遂时可以得意，但千万别忘形，否则日后将付出惨重代价。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

事不关己，己莫劳心或多嘴，否则只会惹来麻烦，吃力不讨好。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

放下心中沉重的包袱，才能以阔达的心往前迈进。

龙

运气：中

健康：凶

事业：凶

财运：中

对于家中的纠纷，宜及时解决，切勿视而不见而使情况恶化。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

自己不熟悉的事，最好少理为妙，否则只会越帮越忙。

马

运气：中

健康：凶

事业：凶

财运：中

做事要认真，公私要分明，别为了私人感情，而影响日常工作。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

防范胜于治疗，若等到问题出现后才来解决，一切可能为时已晚。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

讨论时想法要开明，若无法接受他人的建议，就违背了讨论的意义。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

珍惜眼前人，别等到失去关心你的人，才来后悔。

狗

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

量力而为，避免在有限的时间内，做无限的事，以致两头不着岸。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

宜注意自己的健康，煎炸燥热的食物，尽量能免则免。