3月25日（农历闰二月初四）
吉利指数：★★（小凶）
宜：祈福、施济、议事、会友、美容
忌：安床、求医、装修、搬家、水电维修
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
有些烦人的事情困扰着你，忍着些吧，会有雨过天晴的一天。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
乐观些，只要你相信并从好的角度去想，事情必会出现新的转机。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
过于重视金钱，会令你忽略了生命中其他更重要的事，值得吗？
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
若你以真心诚意待人，别人也会以同样的方式对待你。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
冲突是难免的，但只要控制好脾气，以德服人，就能化解纠纷。
蛇
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
好的方法，可以一用再用，无须担心老调重弹的问题。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
同事之间发生冲突时，切勿硬碰硬，最好能联手找出解决方案。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有机会表现，就要好好把握，别将晋升的机会拱手让人。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
财源不稳定，可说是先失而后有所得，你要做好心理准备。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
紧急时刻要稳住情绪，惊慌失措反而会把事情弄得更糟。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
对新下属要友善、亲切些，这样才能让他们融入新的工作环境。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
平时很少交往的朋友突然献议投资，你最好三思，以防血本无归。