3月25日（农历闰二月初四）

吉利指数：★★（小凶）

宜：祈福、施济、议事、会友、美容

忌：安床、求医、装修、搬家、水电维修

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

有些烦人的事情困扰着你，忍着些吧，会有雨过天晴的一天。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

乐观些，只要你相信并从好的角度去想，事情必会出现新的转机。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

过于重视金钱，会令你忽略了生命中其他更重要的事，值得吗？

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

若你以真心诚意待人，别人也会以同样的方式对待你。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

冲突是难免的，但只要控制好脾气，以德服人，就能化解纠纷。

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

好的方法，可以一用再用，无须担心老调重弹的问题。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

同事之间发生冲突时，切勿硬碰硬，最好能联手找出解决方案。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有机会表现，就要好好把握，别将晋升的机会拱手让人。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

财源不稳定，可说是先失而后有所得，你要做好心理准备。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

紧急时刻要稳住情绪，惊慌失措反而会把事情弄得更糟。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

对新下属要友善、亲切些，这样才能让他们融入新的工作环境。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

平时很少交往的朋友突然献议投资，你最好三思，以防血本无归。