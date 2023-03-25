每日生肖运程

陈军荣

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发布 / 2023年3月25日 5:00 AM

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3月25日（农历闰二月初四）

吉利指数：★★（小凶）

宜：祈福、施济、议事、会友、美容

忌：安床、求医、装修、搬家、水电维修

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

有些烦人的事情困扰着你，忍着些吧，会有雨过天晴的一天。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

乐观些，只要你相信并从好的角度去想，事情必会出现新的转机。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

过于重视金钱，会令你忽略了生命中其他更重要的事，值得吗？

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

若你以真心诚意待人，别人也会以同样的方式对待你。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

冲突是难免的，但只要控制好脾气，以德服人，就能化解纠纷。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

好的方法，可以一用再用，无须担心老调重弹的问题。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

同事之间发生冲突时，切勿硬碰硬，最好能联手找出解决方案。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有机会表现，就要好好把握，别将晋升的机会拱手让人。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

财源不稳定，可说是先失而后有所得，你要做好心理准备。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

紧急时刻要稳住情绪，惊慌失措反而会把事情弄得更糟。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

对新下属要友善、亲切些，这样才能让他们融入新的工作环境。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

平时很少交往的朋友突然献议投资，你最好三思，以防血本无归。

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