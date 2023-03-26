每日生肖运程

陈军荣

更新 /
更新 / 2023年3月26日 5:01 AM
发布 /
发布 / 2023年3月26日 5:00 AM

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3月26日（农历闰二月初五）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

期限快到了，你要尽快完成任务，不要一拖再拖了！

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

团结就是力量，在运气不好时，更该借助别人的好运，与团队合作。

运气：中　健康：凶

事业：吉　财运：吉

凡事该追根究底，不能单从事情的表面而下定论。

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：吉

感情与事业须保持平衡，若处理不当，可能落得两头不着岸的下场。

运气：中　健康：凶

事业：中　财运：中

多说好话、多行善道，除了有助于加强人缘，也会使运势更顺遂。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

情绪不好也不要板着脸，上司、顾客看了也不舒服，以笑解千愁吧！

运气：吉　健康：中

事业：中　财运：中

做任何事之前，必须深思熟虑，千万不要为了做而做。

运气：吉　健康：中

事业：中　财运：中

要有魄力，首先要身强体健，多抽空运动，锻炼强健的体魄吧！

运气：中　健康：凶

事业：吉　财运：吉

得饶人处且饶人，若你还是一意孤行，就必须承担所有的后果。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

一味责怪他人，而不自我检讨，既无法让人信服，也会把贵人赶走。

运气：中　健康：凶

事业：吉　财运：吉

收拾心情，整理思绪，不要因无谓的事情而影响了你的工作情绪。

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：吉

别为了事业而与家人聚少离多，多抽空陪伴家人，让他们感受到爱。

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