3月26日（农历闰二月初五）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
期限快到了，你要尽快完成任务，不要一拖再拖了！
牛
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
团结就是力量，在运气不好时，更该借助别人的好运，与团队合作。
虎
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
凡事该追根究底，不能单从事情的表面而下定论。
兔
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
感情与事业须保持平衡，若处理不当，可能落得两头不着岸的下场。
龙
运气：中 健康：凶
事业：中 财运：中
多说好话、多行善道，除了有助于加强人缘，也会使运势更顺遂。
蛇
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
情绪不好也不要板着脸，上司、顾客看了也不舒服，以笑解千愁吧！
马
运气：吉 健康：中
事业：中 财运：中
做任何事之前，必须深思熟虑，千万不要为了做而做。
羊
运气：吉 健康：中
事业：中 财运：中
要有魄力，首先要身强体健，多抽空运动，锻炼强健的体魄吧！
猴
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
得饶人处且饶人，若你还是一意孤行，就必须承担所有的后果。
鸡
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
一味责怪他人，而不自我检讨，既无法让人信服，也会把贵人赶走。
狗
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
收拾心情，整理思绪，不要因无谓的事情而影响了你的工作情绪。
猪
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
别为了事业而与家人聚少离多，多抽空陪伴家人，让他们感受到爱。