3月26日（农历闰二月初五）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

期限快到了，你要尽快完成任务，不要一拖再拖了！

牛

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

团结就是力量，在运气不好时，更该借助别人的好运，与团队合作。

虎

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

凡事该追根究底，不能单从事情的表面而下定论。

兔

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

感情与事业须保持平衡，若处理不当，可能落得两头不着岸的下场。

龙

运气：中 健康：凶

事业：中 财运：中

多说好话、多行善道，除了有助于加强人缘，也会使运势更顺遂。

蛇

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

情绪不好也不要板着脸，上司、顾客看了也不舒服，以笑解千愁吧！

马

运气：吉 健康：中

事业：中 财运：中

做任何事之前，必须深思熟虑，千万不要为了做而做。

羊

运气：吉 健康：中

事业：中 财运：中

要有魄力，首先要身强体健，多抽空运动，锻炼强健的体魄吧！

猴

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

得饶人处且饶人，若你还是一意孤行，就必须承担所有的后果。

鸡

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

一味责怪他人，而不自我检讨，既无法让人信服，也会把贵人赶走。

狗

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

收拾心情，整理思绪，不要因无谓的事情而影响了你的工作情绪。

猪

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

别为了事业而与家人聚少离多，多抽空陪伴家人，让他们感受到爱。