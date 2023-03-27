3月27日（农历闰二月初六）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、旅行、出海、搬家、动土、安葬

忌：安床、立约、交易

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

在批评他人之前，先了解事情的真相，以免冤枉好人。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

要相信自己的判断能力，别被他人的话左右。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

别急着发言，用心聆听，也许能找到问题的症结。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

你绝对是自己命运的主宰，跟着你的心去做就行了。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别老是投诉时间不够用。时间是平等的，全看你如何安排。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

何必带着面具做人呢？做回原来的自己吧！

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

就算没把握，也不能轻易放弃，挑战极限，大步向前迈进吧！

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

过去无法改变，你只好往前看，说不定会有更好的机会。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

形势对你有利，可以放手一搏，最终会有意想不到的好结局。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

若想摆脱病魔，就要抛开心中烦恼，让身心得到充分的休息。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

财运不佳，勿用金钱来填补空虚，这样只会加重日后负担。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

受到伤害就别再勉强撑下去，否则只会让关心你的人难受。