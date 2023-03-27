3月27日（农历闰二月初六）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、旅行、出海、搬家、动土、安葬
忌：安床、立约、交易
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
在批评他人之前，先了解事情的真相，以免冤枉好人。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
要相信自己的判断能力，别被他人的话左右。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
别急着发言，用心聆听，也许能找到问题的症结。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
你绝对是自己命运的主宰，跟着你的心去做就行了。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别老是投诉时间不够用。时间是平等的，全看你如何安排。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
何必带着面具做人呢？做回原来的自己吧！
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
就算没把握，也不能轻易放弃，挑战极限，大步向前迈进吧！
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
过去无法改变，你只好往前看，说不定会有更好的机会。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
形势对你有利，可以放手一搏，最终会有意想不到的好结局。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
若想摆脱病魔，就要抛开心中烦恼，让身心得到充分的休息。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
财运不佳，勿用金钱来填补空虚，这样只会加重日后负担。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
受到伤害就别再勉强撑下去，否则只会让关心你的人难受。