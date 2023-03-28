3月28日（农历闰二月初七）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

事情的发展让你不知所措，你就见机行事，灵活应对吧。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

电玩很容易上瘾，无法自拔恐会严重影响学业，宜多加自制。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

人家是一番好意，你就别视之为阴谋，否则会把贵人给气走。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

买卖投资股票，不是可靠的生意，要适可而止。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

团结就是力量，若能善加运用这股力量，就能更快达致成功。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

为达到目的耍手段，影响与他人的关系，值得吗？

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

做事没信心，就等于失去一半的机会，你要时刻激励自己。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

要晓得明确分辨时机，切勿胡乱投资，更勿轻易听信谗言。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

路是人走出来的，只要肯坚持下去，一定能克服所有困难。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

天下没有白吃的午餐，若有求于人，最好客气些，别鲁莽行事。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

若想获得队友们的支持，就要保持谦虚，切勿狂妄自大。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

你起伏不定的情绪，影响了大家的心情，宜正面解决问题。