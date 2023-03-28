3月28日（农历闰二月初七）
吉利指数：★（大凶）
宜：诸事不宜
忌：余事皆忌
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
事情的发展让你不知所措，你就见机行事，灵活应对吧。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
电玩很容易上瘾，无法自拔恐会严重影响学业，宜多加自制。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
人家是一番好意，你就别视之为阴谋，否则会把贵人给气走。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
买卖投资股票，不是可靠的生意，要适可而止。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
团结就是力量，若能善加运用这股力量，就能更快达致成功。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
为达到目的耍手段，影响与他人的关系，值得吗？
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
做事没信心，就等于失去一半的机会，你要时刻激励自己。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
要晓得明确分辨时机，切勿胡乱投资，更勿轻易听信谗言。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
路是人走出来的，只要肯坚持下去，一定能克服所有困难。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
天下没有白吃的午餐，若有求于人，最好客气些，别鲁莽行事。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
若想获得队友们的支持，就要保持谦虚，切勿狂妄自大。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
你起伏不定的情绪，影响了大家的心情，宜正面解决问题。