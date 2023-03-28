每日生肖运程

陈军荣/吴源良

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发布 / 2023年3月28日 5:00 AM

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3月28日（农历闰二月初七）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

事情的发展让你不知所措，你就见机行事，灵活应对吧。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

电玩很容易上瘾，无法自拔恐会严重影响学业，宜多加自制。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

人家是一番好意，你就别视之为阴谋，否则会把贵人给气走。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

买卖投资股票，不是可靠的生意，要适可而止。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

团结就是力量，若能善加运用这股力量，就能更快达致成功。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

为达到目的耍手段，影响与他人的关系，值得吗？

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

做事没信心，就等于失去一半的机会，你要时刻激励自己。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

要晓得明确分辨时机，切勿胡乱投资，更勿轻易听信谗言。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

路是人走出来的，只要肯坚持下去，一定能克服所有困难。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

天下没有白吃的午餐，若有求于人，最好客气些，别鲁莽行事。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

若想获得队友们的支持，就要保持谦虚，切勿狂妄自大。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

你起伏不定的情绪，影响了大家的心情，宜正面解决问题。

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