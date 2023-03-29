3月29日（农历闰二月初八）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、施济、旅行、上任、搬家

忌：出海、水电维修、买车、采购

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

出席社交场合时，最重要是保持谦逊，不要口出狂言。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

家人与其他人是不同的，额外抽出一些时间来陪伴他们吧！

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

再差一步就能达到目标了，可别让咬到口里的鸡给飞走了。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

刚转换新工作环境的你，今晚应该好好休息，为明天做好准备。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

感情出现裂痕时，该及时找出原因，冷战绝对不是最好的办法。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

若想得到支持，就必须用强而有力的证据来证明你的实力。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

心情好时，说话更要谨慎，毕竟说者无意，听者有心。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

平时工作忙碌，不妨与家人一同大扫除，增进感情。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

你的计划可能会遭人嫉妒，引来反对的声浪，劝你要小心执行。



鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

想拯救世界，就要先拯救自己，否则怎么去帮人呢？

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

找一家气氛不错的餐馆，与知己好友共享美酒佳肴。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

只要你已尽了全力，就算失败也无需自责。