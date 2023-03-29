3月29日（农历闰二月初八）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安床、施济、旅行、上任、搬家
忌：出海、水电维修、买车、采购
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
出席社交场合时，最重要是保持谦逊，不要口出狂言。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
家人与其他人是不同的，额外抽出一些时间来陪伴他们吧！
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
再差一步就能达到目标了，可别让咬到口里的鸡给飞走了。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
刚转换新工作环境的你，今晚应该好好休息，为明天做好准备。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
感情出现裂痕时，该及时找出原因，冷战绝对不是最好的办法。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
若想得到支持，就必须用强而有力的证据来证明你的实力。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
心情好时，说话更要谨慎，毕竟说者无意，听者有心。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
平时工作忙碌，不妨与家人一同大扫除，增进感情。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
你的计划可能会遭人嫉妒，引来反对的声浪，劝你要小心执行。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
想拯救世界，就要先拯救自己，否则怎么去帮人呢？
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
找一家气氛不错的餐馆，与知己好友共享美酒佳肴。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
只要你已尽了全力，就算失败也无需自责。