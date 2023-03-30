忌：婚嫁、修墓、理发
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
好事不出门，坏事传千里，你最好谨慎些，别让他人抓到把柄。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
遇到不如意的事，要深深吸一口气，保持冷静！
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若无法以理服人，便须以德服人，方能调节歧见。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
家人不一定对你千依百顺，若要求过分，他们也有拒绝的权利。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
好好计划工作时间表，以便能够做好更充足的准备。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
美丽的谎言不能说太多，否则你必须编造更多的谎言去掩饰。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
家人之间若有什么误会，你应从中调解，避免误会加深。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
今天可以过得很写意，喝喝咖啡、看看书，忘却烦恼。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
自己的事，如果连你都搞不清楚，别人又怎么帮得上忙？
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
事情要分轻重，感情事暂时放一旁，财务问题则要赶紧处理。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
家是最好的避风港，切勿把它视为战场，闹得鸡犬不宁。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
切记，在搞不清楚状况时，最好不要随意发表意见而自暴其短！