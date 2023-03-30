忌：婚嫁、修墓、理发

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

好事不出门，坏事传千里，你最好谨慎些，别让他人抓到把柄。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

遇到不如意的事，要深深吸一口气，保持冷静！

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若无法以理服人，便须以德服人，方能调节歧见。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

家人不一定对你千依百顺，若要求过分，他们也有拒绝的权利。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

好好计划工作时间表，以便能够做好更充足的准备。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

美丽的谎言不能说太多，否则你必须编造更多的谎言去掩饰。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

家人之间若有什么误会，你应从中调解，避免误会加深。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

今天可以过得很写意，喝喝咖啡、看看书，忘却烦恼。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

自己的事，如果连你都搞不清楚，别人又怎么帮得上忙？

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

事情要分轻重，感情事暂时放一旁，财务问题则要赶紧处理。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

家是最好的避风港，切勿把它视为战场，闹得鸡犬不宁。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

切记，在搞不清楚状况时，最好不要随意发表意见而自暴其短！