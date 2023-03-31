3月31日（农历闰二月初十）
吉利指数：★★★（平平）
宜：出海、议事、会友、扫舍、园艺、投资
忌：开市、交易、置产
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
管理经验比你强的人时，要谨慎言行，切勿狂妄自大。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
谈判之前，先做好准备，这样才能确保没有任何疏漏。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
不要与人产生纠纷，因为不论怎么争，结果都不会是你想要的。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
别因自己的原则而否定其他可能性，建议你听取他人的意见。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
鸿运当头，财运有可能随时找上门，就让你的灵感自由发挥吧！
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
相信自己的判断、能力，有时误打误撞也能取得成功。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
知己知彼，百战百胜，投资前先了解金融走向，才做最后决策。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
穷则变，变则通，切勿因困难而阻止你的发展。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不要因为有了成绩而得意忘形，宜加强自己拥有的实力。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
若缺乏新点子，切勿过于勉强，不妨暂且休息，日后必能突破。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
凡事忍让，不要为了小事而跟别人争吵，才能化干戈为玉帛。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
开口答应之前必须深思熟虑，否则可能得为此付出惨重的代价。