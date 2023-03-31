3月31日（农历闰二月初十）

吉利指数：★★★（平平）

宜：出海、议事、会友、扫舍、园艺、投资

忌：开市、交易、置产

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

管理经验比你强的人时，要谨慎言行，切勿狂妄自大。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

谈判之前，先做好准备，这样才能确保没有任何疏漏。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

不要与人产生纠纷，因为不论怎么争，结果都不会是你想要的。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

别因自己的原则而否定其他可能性，建议你听取他人的意见。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

鸿运当头，财运有可能随时找上门，就让你的灵感自由发挥吧！

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

相信自己的判断、能力，有时误打误撞也能取得成功。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

知己知彼，百战百胜，投资前先了解金融走向，才做最后决策。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

穷则变，变则通，切勿因困难而阻止你的发展。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不要因为有了成绩而得意忘形，宜加强自己拥有的实力。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

若缺乏新点子，切勿过于勉强，不妨暂且休息，日后必能突破。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

凡事忍让，不要为了小事而跟别人争吵，才能化干戈为玉帛。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

开口答应之前必须深思熟虑，否则可能得为此付出惨重的代价。