4月1日（农历闰二月十一）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

雨过天晴，但雨天还会再度到来，建议你时刻要未雨绸缪。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多与下属交换意见，好的策略也要上下取得共识，成效才会显著。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

只要把握机会，尽了力做到最好，结局得失都是值得的。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

就算是在度假，也要提高警惕，因为稍有不慎，就会遭受损失。

龙

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

亡羊补牢，若能及时纠正与道歉，事情就还有补救的余地。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

给别人机会，就是给自己机会，宽容对待对你无理取闹的人吧！

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

情欲的诱惑常让人无法控制，奉劝你要衡量当下与后果的轻重。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不要因贪方便而走捷径，否则将有可能为你带来许多麻烦。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

批评或发表意见时不要过于直接，以免无意中伤害到别人。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

鸿运当头的你，除了与大家分享喜悦，要适时帮助有需要的人。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

尽量在职场上努力表现吧，当机会出现时，上司会最先想到你。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

多留意事态的发展，以便遭遇突变事件时，能更快地做出反应。