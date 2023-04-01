4月1日（农历闰二月十一）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
雨过天晴，但雨天还会再度到来，建议你时刻要未雨绸缪。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多与下属交换意见，好的策略也要上下取得共识，成效才会显著。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
只要把握机会，尽了力做到最好，结局得失都是值得的。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
就算是在度假，也要提高警惕，因为稍有不慎，就会遭受损失。
龙
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
亡羊补牢，若能及时纠正与道歉，事情就还有补救的余地。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
给别人机会，就是给自己机会，宽容对待对你无理取闹的人吧！
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
情欲的诱惑常让人无法控制，奉劝你要衡量当下与后果的轻重。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不要因贪方便而走捷径，否则将有可能为你带来许多麻烦。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
批评或发表意见时不要过于直接，以免无意中伤害到别人。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
鸿运当头的你，除了与大家分享喜悦，要适时帮助有需要的人。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
尽量在职场上努力表现吧，当机会出现时，上司会最先想到你。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
多留意事态的发展，以便遭遇突变事件时，能更快地做出反应。