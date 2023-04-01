每日生肖运程

陈军荣/吴源良

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发布 / 2023年4月1日 5:00 AM

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4月1日（农历闰二月十一）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

雨过天晴，但雨天还会再度到来，建议你时刻要未雨绸缪。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多与下属交换意见，好的策略也要上下取得共识，成效才会显著。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

只要把握机会，尽了力做到最好，结局得失都是值得的。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

就算是在度假，也要提高警惕，因为稍有不慎，就会遭受损失。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

亡羊补牢，若能及时纠正与道歉，事情就还有补救的余地。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

给别人机会，就是给自己机会，宽容对待对你无理取闹的人吧！

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

情欲的诱惑常让人无法控制，奉劝你要衡量当下与后果的轻重。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不要因贪方便而走捷径，否则将有可能为你带来许多麻烦。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

批评或发表意见时不要过于直接，以免无意中伤害到别人。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

鸿运当头的你，除了与大家分享喜悦，要适时帮助有需要的人。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

尽量在职场上努力表现吧，当机会出现时，上司会最先想到你。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

多留意事态的发展，以便遭遇突变事件时，能更快地做出反应。

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