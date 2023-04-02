每日生肖运程

文 /
陈军荣 吴源良

发布 /
发布 / 2023年4月2日 5:06 AM

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4月2日（农历闰二月十二）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安床、立约、装修、动土、水电维修

忌：祈福、求医、议事

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：凶

虽是事事不如意，生活也依旧持续，该做的事还是要去做。

运气：中　健康：凶

事业：吉　财运：中

有心事就要找朋友倾诉，不要闷在心里，必能得到他们的开解。

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：吉

用心聆听能帮助你更了解大家，甚至获得大家的敬重。

运气：中　健康：凶

事业：吉　财运：中

钻牛角尖只会使问题变得复杂，你若能退一步，便能海阔天空。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

讲话留些口德，别将话给说尽而让自己日后无退路。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

好好珍惜他人给予你改过自新的机会，别把一切视为理所当然。

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：吉

你要考虑别人的感受，口出狂言只会让你受到杯葛。

运气：中　健康：凶

事业：吉　财运：吉

出远门的朋友可要注意天气变化，以免影响健康。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：凶

不妨先了解事情的前因后果，才做出适当的对策。

运气：中　健康：凶

事业：吉　财运：中

感情虽然有点挫折，但也可将它视为增进彼此了解的一个机会。

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：吉

桃花运与事业运皆旺盛，但切勿因此飘飘然而目中无人。

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：吉

把家里和办公桌打扫干净，工作起来也就更有效率。

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