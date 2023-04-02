4月2日（农历闰二月十二）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安床、立约、装修、动土、水电维修
忌：祈福、求医、议事
鼠
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：凶
虽是事事不如意，生活也依旧持续，该做的事还是要去做。
牛
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：中
有心事就要找朋友倾诉，不要闷在心里，必能得到他们的开解。
虎
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
用心聆听能帮助你更了解大家，甚至获得大家的敬重。
兔
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：中
钻牛角尖只会使问题变得复杂，你若能退一步，便能海阔天空。
龙
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
讲话留些口德，别将话给说尽而让自己日后无退路。
蛇
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
好好珍惜他人给予你改过自新的机会，别把一切视为理所当然。
马
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
你要考虑别人的感受，口出狂言只会让你受到杯葛。
羊
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
出远门的朋友可要注意天气变化，以免影响健康。
猴
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：凶
不妨先了解事情的前因后果，才做出适当的对策。
鸡
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：中
感情虽然有点挫折，但也可将它视为增进彼此了解的一个机会。
狗
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
桃花运与事业运皆旺盛，但切勿因此飘飘然而目中无人。
猪
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
把家里和办公桌打扫干净，工作起来也就更有效率。