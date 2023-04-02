4月2日（农历闰二月十二）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安床、立约、装修、动土、水电维修

忌：祈福、求医、议事

鼠

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：凶

虽是事事不如意，生活也依旧持续，该做的事还是要去做。

牛

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

有心事就要找朋友倾诉，不要闷在心里，必能得到他们的开解。

虎

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

用心聆听能帮助你更了解大家，甚至获得大家的敬重。

兔

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

钻牛角尖只会使问题变得复杂，你若能退一步，便能海阔天空。

龙

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

讲话留些口德，别将话给说尽而让自己日后无退路。

蛇

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

好好珍惜他人给予你改过自新的机会，别把一切视为理所当然。

马

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

你要考虑别人的感受，口出狂言只会让你受到杯葛。

羊

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

出远门的朋友可要注意天气变化，以免影响健康。

猴

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：凶

不妨先了解事情的前因后果，才做出适当的对策。

鸡

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

感情虽然有点挫折，但也可将它视为增进彼此了解的一个机会。

狗

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

桃花运与事业运皆旺盛，但切勿因此飘飘然而目中无人。

猪

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

把家里和办公桌打扫干净，工作起来也就更有效率。