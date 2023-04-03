4月3日（农历闰二月十三）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、施济、旅行、庆功、上任

忌：诉讼、议事、水电维修、酿造

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

贵人在不经意时出现，给予你意见，你最好能够虚心接受。

牛

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

不是你管辖范围内的事，你最好少管，以免自找苦吃。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

你最好在深思熟虑后才说出自己的看法，以免陷入尴尬的局面。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

勿因善小而不为，你的小善举对有需要的人士来说，意义重大。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

今天不宜做任何手术，若迫不得已，可选在吉时进行。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

和气生财，不要为了小事起争执，破坏整个欢乐的气氛。

马

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

讨论事情时，让他人有机会把想法说完，这是最基本的礼貌。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

凡事保持低调，避免过于张扬，否则将可能惹来不必要的麻烦。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

注意小细节，这样就能节省时间，减少不断修改的麻烦。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

在工作上，建议你尽量保持中立，勿偏袒任何人而招惹麻烦。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

人要懂得变通才能适应万变的生活，墨守成规将限制你的发展。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

今天是个适合投资的好日子，但切记见好就收，勿恋战。