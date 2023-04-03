4月3日（农历闰二月十三）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、施济、旅行、庆功、上任
忌：诉讼、议事、水电维修、酿造
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
贵人在不经意时出现，给予你意见，你最好能够虚心接受。
牛
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
不是你管辖范围内的事，你最好少管，以免自找苦吃。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
你最好在深思熟虑后才说出自己的看法，以免陷入尴尬的局面。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
勿因善小而不为，你的小善举对有需要的人士来说，意义重大。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
今天不宜做任何手术，若迫不得已，可选在吉时进行。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
和气生财，不要为了小事起争执，破坏整个欢乐的气氛。
马
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
讨论事情时，让他人有机会把想法说完，这是最基本的礼貌。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
凡事保持低调，避免过于张扬，否则将可能惹来不必要的麻烦。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
注意小细节，这样就能节省时间，减少不断修改的麻烦。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
在工作上，建议你尽量保持中立，勿偏袒任何人而招惹麻烦。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
人要懂得变通才能适应万变的生活，墨守成规将限制你的发展。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
今天是个适合投资的好日子，但切记见好就收，勿恋战。