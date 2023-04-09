4月9日至15日

白羊座

职场上以不变应万变，健康运一般，多留意肠胃问题。

幸运色：金色

幸运数字：6

金牛座

工作中蕴藏机遇，保持谦逊打好基础，积累职场人脉。

幸运色：橘色

幸运数字：9

双子座

工作或感情都可大胆表达自己的想法，财务有明显突破。

幸运色：白色

幸运数字：0

巨蟹座

选择适合自己的方式，事业更上一层楼，桃花运走高。

幸运色：黑色

幸运数字：4

狮子座

凡事不可操之过急，注意自己态度，别拒人于千里之外。

幸运色：棕色

幸运数字：2

处女座

收敛急躁脾气，免得出口伤人，多出门才易有所斩获。

幸运色：粉红色

幸运数字：3

天秤座

思路清晰，易有好运降临，生活和感情问题迎刃而解。

幸运色：蓝色

幸运数字：9

天蝎座

运势一般，切忌随意许诺或投机取巧，保持坚定信念。

幸运色：灰色

幸运数字：9

射手座

有机会独当一面，好好表现，感情上要倾听内心声音。

幸运色：紫色

幸运数字：6

摩羯座

多花心思理财，消费应适可而止，把握恋爱机会。

幸运色：红色

幸运数字：7

水瓶座

见好就收，否则失去更多。放松身心，别太在意小事。

幸运色 : 青色

幸运数字：5

双鱼座

桃花大开，要谨慎选择。调整心态，把握好做事原则。

幸运色：黄色

幸运数字：8