4月10日（农历闰二月二十）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造
忌：诉讼、议事、修墓、买车、置产
鼠
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
快乐与悲伤都有其源头，只要找到快乐的泉源就能减少悲伤。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
己所不欲，勿施于人。你如何待人，人家也会那样对待你。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若有空的话，不妨多抽空与长辈相处，这将让你获益匪浅。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
人好比是一匹白布，想绣出漂亮的图案，须要选用正确的材料。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
人要懂得灵活变通，与其与对方硬碰，不如以柔来软化对方。
蛇
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
今天宜保持低调，不管有任何想法，最好还是不要表露出来。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
运势虽佳，也要谨慎处理事务，因为一次的失误将惹来损失。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
凡事宜以和为贵，必能消除俗世中的种种烦恼，使你事事顺利。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
在繁忙时段，你更要注意健康，勿工作超时而病倒。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
建议你凡事看开些，切勿因心烦意乱而影响工作及学业上的表现。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
运势亨通固然值得开心，但不要得意忘形而影响日后的关系。
猪
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
对下属不要鸡蛋里挑骨头，不管什么事，总有值得嘉许的地方。