4月10日（农历闰二月二十）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造

忌：诉讼、议事、修墓、买车、置产

鼠

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

快乐与悲伤都有其源头，只要找到快乐的泉源就能减少悲伤。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

己所不欲，勿施于人。你如何待人，人家也会那样对待你。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若有空的话，不妨多抽空与长辈相处，这将让你获益匪浅。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

人好比是一匹白布，想绣出漂亮的图案，须要选用正确的材料。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

人要懂得灵活变通，与其与对方硬碰，不如以柔来软化对方。

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

今天宜保持低调，不管有任何想法，最好还是不要表露出来。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

运势虽佳，也要谨慎处理事务，因为一次的失误将惹来损失。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

凡事宜以和为贵，必能消除俗世中的种种烦恼，使你事事顺利。

猴

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

在繁忙时段，你更要注意健康，勿工作超时而病倒。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

建议你凡事看开些，切勿因心烦意乱而影响工作及学业上的表现。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

运势亨通固然值得开心，但不要得意忘形而影响日后的关系。

猪

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

对下属不要鸡蛋里挑骨头，不管什么事，总有值得嘉许的地方。