4月11日（农历闰二月廿一）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安床、出海、议事、园艺、投资、交易
忌：婚嫁、水电维修、买车
鼠
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
越是附和自己的人，越会误导自己，别轻易被他人牵着鼻子走。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
人穷志不穷，只要不轻易认命，还是能够在逆境中闯出一片天。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
作为领导者，在分配职务时，要采取公正的态度。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
婚姻失败往往与沟通有关，建议你用心聆听伴侣的心里话。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
你并非没才华，只是要求太高，若能跳出框框，必能有所作为。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
开车时要特别谨慎，千万不要不够睡而心神恍惚，发生意外。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
采取软硬兼施的方式，虽能使对方屈服，但一定要运用得当。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
创意思维有所提升，并得到长上的肯定，可以承担更大的责任。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
工作遇到瓶颈，若有困难突破，不妨寻求上司的意见。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
人因梦想而伟大，若你不采取行动，一切目标都只是空想而已。
狗
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
有空不妨多做运动，身体虚弱将使你在处理事务时，力不从心。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
时间就是金钱，宜好好利用，让自己的生活更加充实。