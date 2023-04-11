4月11日（农历闰二月廿一）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、出海、议事、园艺、投资、交易

忌：婚嫁、水电维修、买车

鼠

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

越是附和自己的人，越会误导自己，别轻易被他人牵着鼻子走。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

人穷志不穷，只要不轻易认命，还是能够在逆境中闯出一片天。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

作为领导者，在分配职务时，要采取公正的态度。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

婚姻失败往往与沟通有关，建议你用心聆听伴侣的心里话。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

你并非没才华，只是要求太高，若能跳出框框，必能有所作为。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

开车时要特别谨慎，千万不要不够睡而心神恍惚，发生意外。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

采取软硬兼施的方式，虽能使对方屈服，但一定要运用得当。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

创意思维有所提升，并得到长上的肯定，可以承担更大的责任。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

工作遇到瓶颈，若有困难突破，不妨寻求上司的意见。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

人因梦想而伟大，若你不采取行动，一切目标都只是空想而已。

狗

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

有空不妨多做运动，身体虚弱将使你在处理事务时，力不从心。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

时间就是金钱，宜好好利用，让自己的生活更加充实。