4月12日（农历闰二月廿二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不妨抽空做些运动，活动筋骨，让自己能够更从容地面对挑战。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

打扫房间时，不妨果断地将无需用到的东西给清理掉吧！

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

情绪起伏不定时，最容易做错决定，还是过后才回复对方吧！

兔

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

要明智地避免涉入桃花纠纷，这将为自己避免不少烦恼。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

就算财神到来，你也不要奢望能够在赌博方面获得回报。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

你要给自己充分的休息时间，趁现在向公司申请休假吧！

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

若能尽早掌握相关资料，并谨慎拟定对应策略，必能化险为夷。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

对亲人要多些耐性，不要老钻牛角尖而影响彼此间的感情。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

待人处事要懂得婉转，才能使你立于不败之地。

鸡

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

不要一味采取敌对的方式，互相谅解，才能得到家人的支持。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

凡事要讲道理，就算心情不好也不可以迁怒于别人。

猪

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

不妨暂时把工作搁置一旁，与朋友共度好时光吧！