4月12日（农历闰二月廿二）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不妨抽空做些运动，活动筋骨，让自己能够更从容地面对挑战。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
打扫房间时，不妨果断地将无需用到的东西给清理掉吧！
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
情绪起伏不定时，最容易做错决定，还是过后才回复对方吧！
兔
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
要明智地避免涉入桃花纠纷，这将为自己避免不少烦恼。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
就算财神到来，你也不要奢望能够在赌博方面获得回报。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
你要给自己充分的休息时间，趁现在向公司申请休假吧！
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
若能尽早掌握相关资料，并谨慎拟定对应策略，必能化险为夷。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
对亲人要多些耐性，不要老钻牛角尖而影响彼此间的感情。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
待人处事要懂得婉转，才能使你立于不败之地。
鸡
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
不要一味采取敌对的方式，互相谅解，才能得到家人的支持。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
凡事要讲道理，就算心情不好也不可以迁怒于别人。
猪
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
不妨暂时把工作搁置一旁，与朋友共度好时光吧！