每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年4月12日 5:00 AM

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4月12日（农历闰二月廿二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不妨抽空做些运动，活动筋骨，让自己能够更从容地面对挑战。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

打扫房间时，不妨果断地将无需用到的东西给清理掉吧！

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

情绪起伏不定时，最容易做错决定，还是过后才回复对方吧！

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

要明智地避免涉入桃花纠纷，这将为自己避免不少烦恼。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

就算财神到来，你也不要奢望能够在赌博方面获得回报。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

你要给自己充分的休息时间，趁现在向公司申请休假吧！

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

若能尽早掌握相关资料，并谨慎拟定对应策略，必能化险为夷。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

对亲人要多些耐性，不要老钻牛角尖而影响彼此间的感情。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

待人处事要懂得婉转，才能使你立于不败之地。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

不要一味采取敌对的方式，互相谅解，才能得到家人的支持。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

凡事要讲道理，就算心情不好也不可以迁怒于别人。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

不妨暂时把工作搁置一旁，与朋友共度好时光吧！

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