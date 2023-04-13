4月13日（农历闰二月廿三）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、旅行、出海、扫舍、园艺、买车
忌：搬家、美容、酿造
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
凡事要适可而止，吃得太多反而会消化不良。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
这几天记得要控制开销，千万不要大肆花费。
虎
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
十赌九输，特别是在财运不济的今天，宜多加克制。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
面对初次见面的人，要小心斟酌自己说的话，避免弄巧成拙。
龙
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
拿重物时，要留意姿势，不然容易伤到腰骨。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
沟通是一门艺术，没有一套既定的理论可言。
马
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
只要你下定决心，任何坏习惯都能改掉。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
心情低落的话，不妨约朋友一同畅饮几杯，解除心中的郁闷。
猴
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
身体力行，以身作则，只有这样，孩子才会愿意听从你的指示。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
若有新构思涌现，建议你把它们记下，以备日后所需。
狗
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
放松心情，不要被琐碎的事务影响了你达成目标的决心。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
家人虽然能包容你的脾气，但勿因此而对他们乱发脾气。