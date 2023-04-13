4月13日（农历闰二月廿三）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、旅行、出海、扫舍、园艺、买车

忌：搬家、美容、酿造

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

凡事要适可而止，吃得太多反而会消化不良。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

这几天记得要控制开销，千万不要大肆花费。

虎

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

十赌九输，特别是在财运不济的今天，宜多加克制。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

面对初次见面的人，要小心斟酌自己说的话，避免弄巧成拙。

龙

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

拿重物时，要留意姿势，不然容易伤到腰骨。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

沟通是一门艺术，没有一套既定的理论可言。

马

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

只要你下定决心，任何坏习惯都能改掉。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

心情低落的话，不妨约朋友一同畅饮几杯，解除心中的郁闷。

猴

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

身体力行，以身作则，只有这样，孩子才会愿意听从你的指示。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

若有新构思涌现，建议你把它们记下，以备日后所需。

狗

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

放松心情，不要被琐碎的事务影响了你达成目标的决心。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

家人虽然能包容你的脾气，但勿因此而对他们乱发脾气。