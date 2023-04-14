4月14日（农历闰二月廿四）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

心情不佳的时候，不妨调整心情，让自己更专注做事吧！

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

工作繁重时，不要怨天尤人，好好分配，定能成功完成。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

人要懂得惜福，不要把一切视为理所当然。

兔

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事宜顺其自然，不要太执着，否则只会使自己过得不开心。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

运势不佳，更应该打起精神，你的努力最终将会受到肯定。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

破财未必是件坏事，只要把它当作教训，引以为戒就行了。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

受到幸运之神庇佑的一天，宜好好享受并把握机会。

羊

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

出席大场面时，要尽量展现自己的魅力，从而引起他人的注意。

猴

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

只要现在用心求学，将来必定能够绽放光芒。

鸡

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

偶尔改变一下自己，会让你的心情更亮丽。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

好的开始就是成功的一半，只要持之以恒，将来必能表现得好。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

若想让人对你另眼相看，那就必须谨慎行事，勿鲁莽。