4月14日（农历闰二月廿四）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
心情不佳的时候，不妨调整心情，让自己更专注做事吧！
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
工作繁重时，不要怨天尤人，好好分配，定能成功完成。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
人要懂得惜福，不要把一切视为理所当然。
兔
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
凡事宜顺其自然，不要太执着，否则只会使自己过得不开心。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
运势不佳，更应该打起精神，你的努力最终将会受到肯定。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
破财未必是件坏事，只要把它当作教训，引以为戒就行了。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
受到幸运之神庇佑的一天，宜好好享受并把握机会。
羊
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
出席大场面时，要尽量展现自己的魅力，从而引起他人的注意。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
只要现在用心求学，将来必定能够绽放光芒。
鸡
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
偶尔改变一下自己，会让你的心情更亮丽。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
好的开始就是成功的一半，只要持之以恒，将来必能表现得好。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
若想让人对你另眼相看，那就必须谨慎行事，勿鲁莽。