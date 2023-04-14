每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年4月14日 5:00 AM

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4月14日（农历闰二月廿四）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

心情不佳的时候，不妨调整心情，让自己更专注做事吧！

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

工作繁重时，不要怨天尤人，好好分配，定能成功完成。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

人要懂得惜福，不要把一切视为理所当然。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事宜顺其自然，不要太执着，否则只会使自己过得不开心。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

运势不佳，更应该打起精神，你的努力最终将会受到肯定。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

破财未必是件坏事，只要把它当作教训，引以为戒就行了。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

受到幸运之神庇佑的一天，宜好好享受并把握机会。

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

出席大场面时，要尽量展现自己的魅力，从而引起他人的注意。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

只要现在用心求学，将来必定能够绽放光芒。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

偶尔改变一下自己，会让你的心情更亮丽。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

好的开始就是成功的一半，只要持之以恒，将来必能表现得好。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

若想让人对你另眼相看，那就必须谨慎行事，勿鲁莽。

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