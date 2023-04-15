4月15日（农历闰二月廿五）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、安床、施济、上任、立约、搬家
忌：诉讼、开市、水电维修
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
唯有保持中庸的态度，才能让你在待人处事上有更好的表现。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
每个人都是与众不同的，无须刻意标新立异，做回自己就行了。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
决定好的事不要一改再改，以免耽误工作的进度。
兔
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
沉默是金，该说的就说，不该说的就保持沉默。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
脾气起伏，更应保持豁达的心境，别因为小事而得罪人。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
凡事宜以大局为重，现在小小的牺牲，将为你带来极大的收益。
马
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：吉
工作不忘娱乐，千万不要因过于忙碌而把自己累坏了。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
只要努力，日后必能事业顺遂，取得应得的回报。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
为善最乐，多做善事能够让你的生活更有意义。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
来者不善，建议你保持低调，以免成为对方攻击的目标。
狗
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
一些小事令你心烦不已，但只要学会看开，就不会有大问题。
猪
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
多活动筋骨能够让你做起事来更有效率，切勿懒散。