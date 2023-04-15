4月15日（农历闰二月廿五）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、安床、施济、上任、立约、搬家

忌：诉讼、开市、水电维修

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

唯有保持中庸的态度，才能让你在待人处事上有更好的表现。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

每个人都是与众不同的，无须刻意标新立异，做回自己就行了。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

决定好的事不要一改再改，以免耽误工作的进度。

兔

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

沉默是金，该说的就说，不该说的就保持沉默。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

脾气起伏，更应保持豁达的心境，别因为小事而得罪人。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

凡事宜以大局为重，现在小小的牺牲，将为你带来极大的收益。

马

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：吉

工作不忘娱乐，千万不要因过于忙碌而把自己累坏了。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

只要努力，日后必能事业顺遂，取得应得的回报。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

为善最乐，多做善事能够让你的生活更有意义。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

来者不善，建议你保持低调，以免成为对方攻击的目标。

狗

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

一些小事令你心烦不已，但只要学会看开，就不会有大问题。

猪

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

多活动筋骨能够让你做起事来更有效率，切勿懒散。