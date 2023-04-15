每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年4月15日 5:00 AM

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4月15日（农历闰二月廿五）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、安床、施济、上任、立约、搬家

忌：诉讼、开市、水电维修

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

唯有保持中庸的态度，才能让你在待人处事上有更好的表现。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

每个人都是与众不同的，无须刻意标新立异，做回自己就行了。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

决定好的事不要一改再改，以免耽误工作的进度。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

沉默是金，该说的就说，不该说的就保持沉默。

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

脾气起伏，更应保持豁达的心境，别因为小事而得罪人。

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

凡事宜以大局为重，现在小小的牺牲，将为你带来极大的收益。

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：吉

工作不忘娱乐，千万不要因过于忙碌而把自己累坏了。

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

只要努力，日后必能事业顺遂，取得应得的回报。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

为善最乐，多做善事能够让你的生活更有意义。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

来者不善，建议你保持低调，以免成为对方攻击的目标。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

一些小事令你心烦不已，但只要学会看开，就不会有大问题。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

多活动筋骨能够让你做起事来更有效率，切勿懒散。

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