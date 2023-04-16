4月16日（农历闰二月廿六）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、扫舍、园艺、进修、采购

忌：上任、立约、修墓、投标、置产

鼠

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

贵人的协助使你的事业扶摇直上，你可要记得感恩。

牛

运气：中 健康：中

事业：中 财运：中

小不忍则乱大谋，别因一时的情绪爆发而导致计划有变。

虎

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

遇到问题时，不妨向前辈请教，你将得到解决问题的方案。

兔

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

有些事情最好尽早完成，若没有及时处理好将会后患无穷。

龙

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

病从口入，祸从口出，深思熟虑后才发言，以免得罪他人。

蛇

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

要学会控制脾气，就算被客户刁难，你也要客气地回应。

马

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

只要已尽了最大努力，就无须耿耿于怀，别人自然会明白。

羊

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

有些事不如表面所看到的那么简单，一不小心将惹来麻烦。

猴

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

此刻是个适合尝试新挑战的一天，宜好好把握机会。

鸡

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

工作虽重要，但也不能忘了健康，宜抽空做些运动。

狗

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

清者自清，迟早会有真相大白的时候，你无须费劲寻找真相。

猪

运气：中 健康：中

事业：中 财运：中

凡事有利必有弊，做任何事之前，都必须做好周详的计划。