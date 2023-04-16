4月16日至4月22日

白羊座

工作静待良机，桃花可能来自职场，不妨多参加活动。

幸运色：红色

幸运数字：4

金牛座

凡事慢慢来，相信直觉，职场有长辈贵人缘，好好把握。

幸运色：棕色

幸运数字：7

双子座

乐观积极人缘佳，事业与爱情大丰收，保持正面心态。

幸运色：青色

幸运数字：3

巨蟹座

当心过劳及小人问题，注意沟通避免误会，控制情绪。

幸运色：白色

幸运数字：2

狮子座

行动力很强，人际交往避免太自我，多聆听他人意见。

幸运色：紫色

幸运数字：1

处女座

压力与机会并存，了解状况再行动，要注意作息规律。

幸运色：黄色

幸运数字：7

天秤座

直觉准确，运气一般，一切按部就班，保持低调为佳。

幸运色：黑色

幸运数字：0

天蝎座

格局打开豁然开朗，好运如影随形，事业生活皆顺利。

幸运色：粉红色

幸运数字：4

射手座

得失心重，在混乱的人际关系中，不可盲目相信他人。

幸运色：灰色

幸运数字：5

摩羯座

身体和心情平稳走升，别给自己太大压力，多放松。

幸运色：蓝色

幸运数字：8

水瓶座

运势平稳进退有据，把分内事做好，不犯错就是胜利。

幸运色 : 橘色

幸运数字：9

双鱼座

发展不顺遇到瓶颈，职场遇贵人，有烦恼可直接求助。

幸运色：金色

幸运数字：6