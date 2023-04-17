4月17日（农历闰二月廿七）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、祈福、求医、开市、立约、搬家

忌：旅行、出海、园艺

鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

随和些，反而会给大家留下好印象，使运势更旺盛。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要闹脾气，更不要随意改变想法，否则会使伴侣不知所措。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

切勿因琐事而把自己压得透不过气，放松心情，从容面对。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

大事化小，小事化无，这样就能化解干戈，和睦共处。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

身体虚弱将影响工作表现，使财利减少，你可要留意。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

要好好把握机会，避免它们从指缝间溜走，令自己后悔莫及。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

健康欠佳就要多休息，依赖药物是治标不治本，多做运动吧！

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

财运不济，赌博及投资等事最好能免则免。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

人因梦想而伟大，但是切勿浪费时间在不切实际的梦想上。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

寂寞不一定可怕，你更要利用寂寞的时间多思考未来大计。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

对方会说出重话应该有其原因，你最好与他沟通。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

你的建议未必能够获得认同，但无须闷闷不乐，继续努力吧！