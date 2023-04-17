4月17日（农历闰二月廿七）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、祈福、求医、开市、立约、搬家
忌：旅行、出海、园艺
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
随和些，反而会给大家留下好印象，使运势更旺盛。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不要闹脾气，更不要随意改变想法，否则会使伴侣不知所措。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
切勿因琐事而把自己压得透不过气，放松心情，从容面对。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
大事化小，小事化无，这样就能化解干戈，和睦共处。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
身体虚弱将影响工作表现，使财利减少，你可要留意。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
要好好把握机会，避免它们从指缝间溜走，令自己后悔莫及。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
健康欠佳就要多休息，依赖药物是治标不治本，多做运动吧！
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
财运不济，赌博及投资等事最好能免则免。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
人因梦想而伟大，但是切勿浪费时间在不切实际的梦想上。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
寂寞不一定可怕，你更要利用寂寞的时间多思考未来大计。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
对方会说出重话应该有其原因，你最好与他沟通。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
你的建议未必能够获得认同，但无须闷闷不乐，继续努力吧！