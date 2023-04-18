4月18日（农历闰二月廿八）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、诉讼、立约、安葬、买车、上市

忌：庆功、装修、投标

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

凡事见好就收，切勿贪胜不知归，否则一头栽入将会万劫不复。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

行事切勿一意孤行，多关心周围人的感受，这将让你更快乐。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

想煮出美味的粥，就要控制好火候，夫妻间的相处不也是一样？

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

大减价购物时要了解自己的经济状况，别因贪小便宜而大出血。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

最好少管闲事，一旦陷了进去，难有好下场。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

肠胃不好的你，要多留意食品卫生，更应避免吃生冷食物。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

对有功的下属要多赞赏，别再说重话来打击他们的信心了。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

鼓励孩子一起做家务吧，不然日后将会养成懒散的个性。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

时运不佳而处处碰壁，但只要咬紧牙根，好运即将到来。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

团体精神比个人主义更重要，不要为了私事而耽误大局。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

世上只有想不到，没有做不到的，你想做的，就一定能做得到。

猪

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

尽管你觉得同事言行不一，也要先观察其言行才做决定。