4月18日（农历闰二月廿八）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、诉讼、立约、安葬、买车、上市
忌：庆功、装修、投标
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
凡事见好就收，切勿贪胜不知归，否则一头栽入将会万劫不复。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
行事切勿一意孤行，多关心周围人的感受，这将让你更快乐。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
想煮出美味的粥，就要控制好火候，夫妻间的相处不也是一样？
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
大减价购物时要了解自己的经济状况，别因贪小便宜而大出血。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
最好少管闲事，一旦陷了进去，难有好下场。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
肠胃不好的你，要多留意食品卫生，更应避免吃生冷食物。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
对有功的下属要多赞赏，别再说重话来打击他们的信心了。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
鼓励孩子一起做家务吧，不然日后将会养成懒散的个性。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
时运不佳而处处碰壁，但只要咬紧牙根，好运即将到来。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
团体精神比个人主义更重要，不要为了私事而耽误大局。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
世上只有想不到，没有做不到的，你想做的，就一定能做得到。
猪
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
尽管你觉得同事言行不一，也要先观察其言行才做决定。