4月19日（农历闰二月廿九）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、议事、会友、水电维修、园艺

忌：安床、求医、搬家、理发、美容

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

把所有压力与问题抛到九霄云外，好好享受今天吧！

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

一段感情需要信任与尊重，不要把伴侣的付出视为理所当然。

虎

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

当孩子的言行举止不对时，你应该更耐心地引导他们走向正途。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

对于收获的礼物，你要心存感激，挑三拣四只会引起反感。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

凡事要学会放下，因为长期的急躁，极容易损害健康。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

怨天尤人只会把问题变得更复杂，赶快去解决吧！

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

在批评别人之前，要先设身处地的为他人着想，以免伤害对方。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

休息时，也要留意公司的动向，根据情况而做出调整。

猴

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

感情道路似春风得意，却是雾里看花，宜再观察。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

控制脾气，勿因情绪欠佳而得罪人，否则将给自己惹来麻烦。

狗

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

身体健康的康复需要时间，你好好休息吧！

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

国有国法、家有家规，孩子若犯了错，就要接受惩罚。