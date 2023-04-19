4月19日（农历闰二月廿九）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、议事、会友、水电维修、园艺
忌：安床、求医、搬家、理发、美容
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
把所有压力与问题抛到九霄云外，好好享受今天吧！
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
一段感情需要信任与尊重，不要把伴侣的付出视为理所当然。
虎
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
当孩子的言行举止不对时，你应该更耐心地引导他们走向正途。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
对于收获的礼物，你要心存感激，挑三拣四只会引起反感。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
凡事要学会放下，因为长期的急躁，极容易损害健康。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
怨天尤人只会把问题变得更复杂，赶快去解决吧！
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
在批评别人之前，要先设身处地的为他人着想，以免伤害对方。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
休息时，也要留意公司的动向，根据情况而做出调整。
猴
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
感情道路似春风得意，却是雾里看花，宜再观察。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
控制脾气，勿因情绪欠佳而得罪人，否则将给自己惹来麻烦。
狗
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
身体健康的康复需要时间，你好好休息吧！
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
国有国法、家有家规，孩子若犯了错，就要接受惩罚。