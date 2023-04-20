4月20日（农历三月初一）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：施济、诉讼、上任、扫舍、动土、投资
忌：安床、求医、买车、置产
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
虽说人生得意时须尽欢，但也要注意安全，别因贪杯而误事。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
你若想在工作上挥洒自如，就必须先解决你的私人感情问题。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不论是批评或赞赏，你都要虚心接受并自我检讨。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
行事切勿固步自封，有时也要接受他人的意见。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有些人情你一定要还，送礼的钱绝对不能省，该送的还是要送。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
能让人留下印象虽是好事，但若太造作，可能会弄巧反拙。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
胜败乃兵家常事，千万不要把输赢看得太重。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
切记，小赌怡情，豪赌伤身，财运虽不俗，也要自我约束。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
家人是你快乐的泉源，不妨与他们好好享受天伦之乐。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
说话是一门艺术，千万不要因一时冲动而出口伤人。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
忙碌的一天正等待着你，好好努力吧！
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
你要学会多控制自己的情绪，否则将导致好运和你擦身而过。