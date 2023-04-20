4月20日（农历三月初一）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：施济、诉讼、上任、扫舍、动土、投资

忌：安床、求医、买车、置产

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

虽说人生得意时须尽欢，但也要注意安全，别因贪杯而误事。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

你若想在工作上挥洒自如，就必须先解决你的私人感情问题。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不论是批评或赞赏，你都要虚心接受并自我检讨。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

行事切勿固步自封，有时也要接受他人的意见。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有些人情你一定要还，送礼的钱绝对不能省，该送的还是要送。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

能让人留下印象虽是好事，但若太造作，可能会弄巧反拙。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

胜败乃兵家常事，千万不要把输赢看得太重。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

切记，小赌怡情，豪赌伤身，财运虽不俗，也要自我约束。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

家人是你快乐的泉源，不妨与他们好好享受天伦之乐。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

说话是一门艺术，千万不要因一时冲动而出口伤人。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

忙碌的一天正等待着你，好好努力吧！

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

你要学会多控制自己的情绪，否则将导致好运和你擦身而过。