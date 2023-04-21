4月21日（农历三月初二）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造

忌：出海、开市、上任、立约、议事

鼠

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

小病不理会成大病，你就尽快处理眼前的小问题吧！

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

运程好时要懂得感恩，坏运时才能得到支持。

虎

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

胜利的关键在于你能否以坚强的毅力接受磨练。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不要因为对方的一句话而失去理智，深深地吸一口气吧！

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

虽然得到不错的花红，也要留些现金，以备不时之需。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你若连自己都无法说服，那你又如何去说服别人呢？

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

心情好，能让你在学习时，更加容易吸收新知识。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

天下没有免费的午餐，你就别奢望不劳而获的彩票了！

猴

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

不要老被工作捆绑着，找个机会与亲友同欢共乐吧！

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

千万不要小看任何一粒小沙，高山都是由无数小沙堆积而成。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

遇到复杂的难题时，更应该打起十二分精神，找出其中的问题。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

人心叵测，要努力观察别人的言行，别轻易信任对方。