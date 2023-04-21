4月21日（农历三月初二）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造
忌：出海、开市、上任、立约、议事
鼠
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
小病不理会成大病，你就尽快处理眼前的小问题吧！
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
运程好时要懂得感恩，坏运时才能得到支持。
虎
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
胜利的关键在于你能否以坚强的毅力接受磨练。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不要因为对方的一句话而失去理智，深深地吸一口气吧！
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
虽然得到不错的花红，也要留些现金，以备不时之需。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你若连自己都无法说服，那你又如何去说服别人呢？
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
心情好，能让你在学习时，更加容易吸收新知识。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
天下没有免费的午餐，你就别奢望不劳而获的彩票了！
猴
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
不要老被工作捆绑着，找个机会与亲友同欢共乐吧！
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
千万不要小看任何一粒小沙，高山都是由无数小沙堆积而成。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
遇到复杂的难题时，更应该打起十二分精神，找出其中的问题。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
人心叵测，要努力观察别人的言行，别轻易信任对方。