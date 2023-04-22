4月22日（农历三月初三）
吉利指数：★（大凶）
宜：诸事不宜
忌：余事皆忌
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
做事该未雨绸缪，而不是凭空猜测，敷衍了事。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
天上的云朵容易被风吹散，靠赌博起家，是最差的一门生意。
虎
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
有最好的产品，没人买也没用。重要的是如何吸引客户。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
适当的时候，你应该做些小投资，才会有大收入。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
凡事要小心盘算，只有在谨慎的推敲下，才能做出最后的决定。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
你每件事都要亲力亲为，不如大胆地将一些工作分出去吧！
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
就算无意中得知其他同事的花红款项，也不要到处说。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
若想学有所成，就必须要有纪律，因为努力与天资同样重要。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
多留意天气的转变，以免因受到天气的变化而影响健康。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
长期的操劳，使健康受损，身体若不适，就请假休息吧！
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不管是多亲密的朋友，都会出现意见分歧的时候，不要太在意。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
对方有意中伤你，你可不要中了他的圈套而闷闷不乐。