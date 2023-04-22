4月22日（农历三月初三）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

做事该未雨绸缪，而不是凭空猜测，敷衍了事。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

天上的云朵容易被风吹散，靠赌博起家，是最差的一门生意。

虎

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

有最好的产品，没人买也没用。重要的是如何吸引客户。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

适当的时候，你应该做些小投资，才会有大收入。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

凡事要小心盘算，只有在谨慎的推敲下，才能做出最后的决定。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

你每件事都要亲力亲为，不如大胆地将一些工作分出去吧！

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

就算无意中得知其他同事的花红款项，也不要到处说。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

若想学有所成，就必须要有纪律，因为努力与天资同样重要。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

多留意天气的转变，以免因受到天气的变化而影响健康。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

长期的操劳，使健康受损，身体若不适，就请假休息吧！

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不管是多亲密的朋友，都会出现意见分歧的时候，不要太在意。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

对方有意中伤你，你可不要中了他的圈套而闷闷不乐。