每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年4月22日 5:00 AM

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4月22日（农历三月初三）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

做事该未雨绸缪，而不是凭空猜测，敷衍了事。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

天上的云朵容易被风吹散，靠赌博起家，是最差的一门生意。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

有最好的产品，没人买也没用。重要的是如何吸引客户。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

适当的时候，你应该做些小投资，才会有大收入。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

凡事要小心盘算，只有在谨慎的推敲下，才能做出最后的决定。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

你每件事都要亲力亲为，不如大胆地将一些工作分出去吧！

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

就算无意中得知其他同事的花红款项，也不要到处说。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

若想学有所成，就必须要有纪律，因为努力与天资同样重要。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

多留意天气的转变，以免因受到天气的变化而影响健康。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

长期的操劳，使健康受损，身体若不适，就请假休息吧！

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不管是多亲密的朋友，都会出现意见分歧的时候，不要太在意。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

对方有意中伤你，你可不要中了他的圈套而闷闷不乐。

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