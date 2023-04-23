4月23日至4月29日

白羊座

清理负面情绪，彻底放空后恢复平静，不必刻意表现。

幸运色：粉红色

幸运数字：9

金牛座

整体运势旺盛，把握爱情和财务良机，付出必有收获。

幸运色：灰色

幸运数字：2

双子座

酝酿已久的计划可付诸行动，贵人在旁指点财运走升。

幸运色：黑色

幸运数字：0

巨蟹座

桃花大开，可多参加聚会，摒除偏见有助于团队和谐。

幸运色：棕色

幸运数字：3

狮子座

财运不顺，别给自己太大的压力，多向身边亲友求助。

幸运色：蓝色

幸运数字：5

处女座

注意理财与开销，调整作息，凡事顾好健康才能长久。

幸运色：紫色

幸运数字：2

天秤座

改变思维模式，提高工作效率，遇困难必须乐观面对。

幸运色：金色

幸运数字：7

天蝎座

机会暗藏危机，不宜轻举妄动，也别做任何重大决定。

幸运色：白色

幸运数字：8

射手座

工作需冷静应对才能避免失误，爱情来了就顺水推舟。

幸运色：橘色

幸运数字：1

摩羯座

强出头或会吃亏，不宜太咄咄逼人，须留心小人作祟。

幸运色：青色

幸运数字：9

水瓶座

感情重质不重量，切忌公私混淆，净化身心提升效率。

幸运色 : 黄色

幸运数字：6

双鱼座

财运不稳，投资宜保守为上，多参加聚会提升恋爱运。

幸运色：红色

幸运数字：4