4月24日（农历三月初五）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

与其担心自己的不足，不如好好发掘优势，增添自己的胜算。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

对待朋友、同事要谦虚，这样他们才会在危急时向你伸出援手。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

无论什么挑战，都要平心静气地面对，问题才能圆满解决。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

与其头头是道地说出一大堆理想，倒不如采取实际行动。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

你的好胜心正蠢蠢欲动，只要适当地驾驭，将有助你发挥潜能。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

不要把所有资金都放在同一个投资下，切记覆巢之下无完卵。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

千万不要被同事的怨气及牢骚影响，对事物产生偏激的看法。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

若能力不足或时机未到，就应该暂时停下脚步，切勿匆忙出击。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

与新朋友和同事相处时，不妨幽默些，才能够拉近彼此的距离。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

好的创意要加以说明才能被采纳，向上司推销自己的作品吧！

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

你最好暂时按兵不动，待适当的时机才向上司提出建议吧。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

身体不适使你心有余而力不足，不妨找个人来分担工作。