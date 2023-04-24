每日生肖运程

陈军荣 吴源良

更新 /
更新 / 2023年4月24日 5:01 AM
发布 /
发布 / 2023年4月24日 5:00 AM

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4月24日（农历三月初五）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

与其担心自己的不足，不如好好发掘优势，增添自己的胜算。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

对待朋友、同事要谦虚，这样他们才会在危急时向你伸出援手。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

无论什么挑战，都要平心静气地面对，问题才能圆满解决。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

与其头头是道地说出一大堆理想，倒不如采取实际行动。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

你的好胜心正蠢蠢欲动，只要适当地驾驭，将有助你发挥潜能。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

不要把所有资金都放在同一个投资下，切记覆巢之下无完卵。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

千万不要被同事的怨气及牢骚影响，对事物产生偏激的看法。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

若能力不足或时机未到，就应该暂时停下脚步，切勿匆忙出击。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

与新朋友和同事相处时，不妨幽默些，才能够拉近彼此的距离。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

好的创意要加以说明才能被采纳，向上司推销自己的作品吧！

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

你最好暂时按兵不动，待适当的时机才向上司提出建议吧。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

身体不适使你心有余而力不足，不妨找个人来分担工作。

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