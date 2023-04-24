4月24日（农历三月初五）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
与其担心自己的不足，不如好好发掘优势，增添自己的胜算。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
对待朋友、同事要谦虚，这样他们才会在危急时向你伸出援手。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
无论什么挑战，都要平心静气地面对，问题才能圆满解决。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
与其头头是道地说出一大堆理想，倒不如采取实际行动。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
你的好胜心正蠢蠢欲动，只要适当地驾驭，将有助你发挥潜能。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
不要把所有资金都放在同一个投资下，切记覆巢之下无完卵。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
千万不要被同事的怨气及牢骚影响，对事物产生偏激的看法。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
若能力不足或时机未到，就应该暂时停下脚步，切勿匆忙出击。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
与新朋友和同事相处时，不妨幽默些，才能够拉近彼此的距离。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
好的创意要加以说明才能被采纳，向上司推销自己的作品吧！
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
你最好暂时按兵不动，待适当的时机才向上司提出建议吧。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
身体不适使你心有余而力不足，不妨找个人来分担工作。