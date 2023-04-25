4月25日（农历三月初六）

吉利指数：★★（小凶）

宜：出海、园艺、买车、投资、进修

忌：诉讼、开市、搬家、上市、采购

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不必要的争执只是在浪费大家的时间，你要尽量避免。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

与上司好好谈谈自己的想法，从而取得双赢的局面。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

与其把精力放在琐事上，不如多花些心思在重要的事情上。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

若仇恨占据了大部分的时间，你将没有时间去做更有意义的事。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

感觉精疲力尽，有可能是因为你太久没运动，有空时多运动吧！

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

单向沟通不能解决问题，若发现你说的比听来的多，就要多注意。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

别因运气差而怨天尤人，你必须积极争取，才能迎来好运。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

遇到问题时要冷静，必要的话可寻求他人的援助，切勿逞强。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要因一时大意说错话，这样会连得罪朋友都不自知。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

多主动认识些新朋友，扩大社交圈子，为自己制造更多的机会。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

幸运之神就在身边，你要把握机会，尝试一些新事物！

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

问题出现时，不要自乱阵脚，冷静下来，就能找到解决方法。