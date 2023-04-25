4月25日（农历三月初六）
吉利指数：★★（小凶）
宜：出海、园艺、买车、投资、进修
忌：诉讼、开市、搬家、上市、采购
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不必要的争执只是在浪费大家的时间，你要尽量避免。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
与上司好好谈谈自己的想法，从而取得双赢的局面。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
与其把精力放在琐事上，不如多花些心思在重要的事情上。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
若仇恨占据了大部分的时间，你将没有时间去做更有意义的事。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
感觉精疲力尽，有可能是因为你太久没运动，有空时多运动吧！
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
单向沟通不能解决问题，若发现你说的比听来的多，就要多注意。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
别因运气差而怨天尤人，你必须积极争取，才能迎来好运。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
遇到问题时要冷静，必要的话可寻求他人的援助，切勿逞强。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
不要因一时大意说错话，这样会连得罪朋友都不自知。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
多主动认识些新朋友，扩大社交圈子，为自己制造更多的机会。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
幸运之神就在身边，你要把握机会，尝试一些新事物！
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
问题出现时，不要自乱阵脚，冷静下来，就能找到解决方法。