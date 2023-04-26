4月26日（农历三月初七）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：旅行、求医、庆功、开市、立约、会友
忌：祈福、养宠物、酿造
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
记得要留意言谈举止，避免使用针对性的词语而无意中得罪他人。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不要为了小事而跟家人争吵，凡事忍让，才能化干戈为玉帛。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好好珍惜与老朋友相聚的机会，你将能从中受益。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
关心不是嘴巴说说，而是要用心、用行动去做，你做到了吗？
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
夫妻间要互相信任，别让闲言闲语打乱你的日常生活。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
就算退到无路可退，你也不要以硬碰硬，忍一时风平浪静。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
参加大型庆祝宴会时，要照顾形象，不温不火的打扮最适当。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
家家有本难念的经，只要真心对待彼此，家庭关系也就更和谐。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
亲友向你开口借钱时，最好婉拒，否则将使你出现财务危机。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
犯错并不可耻，最可悲的是不懂得从错误中学习。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
灵感不绝，综合所有好的灵感，将助你开创出新的赚钱机会。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好运到访，你该以快乐的心情去迎接，别让坏心情影响运气。