4月26日（农历三月初七）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：旅行、求医、庆功、开市、立约、会友

忌：祈福、养宠物、酿造

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

记得要留意言谈举止，避免使用针对性的词语而无意中得罪他人。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不要为了小事而跟家人争吵，凡事忍让，才能化干戈为玉帛。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好好珍惜与老朋友相聚的机会，你将能从中受益。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

关心不是嘴巴说说，而是要用心、用行动去做，你做到了吗？

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

夫妻间要互相信任，别让闲言闲语打乱你的日常生活。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

就算退到无路可退，你也不要以硬碰硬，忍一时风平浪静。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

参加大型庆祝宴会时，要照顾形象，不温不火的打扮最适当。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

家家有本难念的经，只要真心对待彼此，家庭关系也就更和谐。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

亲友向你开口借钱时，最好婉拒，否则将使你出现财务危机。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

犯错并不可耻，最可悲的是不懂得从错误中学习。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

灵感不绝，综合所有好的灵感，将助你开创出新的赚钱机会。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好运到访，你该以快乐的心情去迎接，别让坏心情影响运气。