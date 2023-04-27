4月27日（农历三月初八）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、祈福、施济、旅行、开市

忌：水电维修、园艺、投资、美容

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

有些人可以接受批评，有些人却承受不了，你要视情况而定。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

趁今天将自己的房间打扫、整理一番吧。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

取之社会，用之社会，收成之后，就要懂得付出、回馈。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

运气好并不表示所有的事都能不劳而获，努力才是最重要的。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

烦恼之时不妨让自己暂时抽身，从大处看，问题就会变得渺小。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

闲谈莫道人非，否则最后只会害人害己。

马

运气：中

健康：吉

事业：凶

财运：中

好好享受与家人共度的时光，家人的陪伴将使你的生活更充实。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

说很简单，但做起来很难，考虑清楚后才向对方做出提议吧。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

爱情有时乌云密布，有时晴空万里，初谈恋爱的你要试着习惯。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

言多必失，所以说话时千万要小心，以免祸从口出。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

家庭聚餐时，尽量避免批评任何人，否则只会把气氛弄僵。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

该勤奋时勤奋，该休息时休息，好好享受无所事事的今天吧！