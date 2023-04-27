4月27日（农历三月初八）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安床、祈福、施济、旅行、开市
忌：水电维修、园艺、投资、美容
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
有些人可以接受批评，有些人却承受不了，你要视情况而定。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
趁今天将自己的房间打扫、整理一番吧。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
取之社会，用之社会，收成之后，就要懂得付出、回馈。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
运气好并不表示所有的事都能不劳而获，努力才是最重要的。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
烦恼之时不妨让自己暂时抽身，从大处看，问题就会变得渺小。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
闲谈莫道人非，否则最后只会害人害己。
马
运气：中
健康：吉
事业：凶
财运：中
好好享受与家人共度的时光，家人的陪伴将使你的生活更充实。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
说很简单，但做起来很难，考虑清楚后才向对方做出提议吧。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
爱情有时乌云密布，有时晴空万里，初谈恋爱的你要试着习惯。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
言多必失，所以说话时千万要小心，以免祸从口出。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
家庭聚餐时，尽量避免批评任何人，否则只会把气氛弄僵。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
该勤奋时勤奋，该休息时休息，好好享受无所事事的今天吧！