4月28日（农历三月初九）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、扫舍、园艺、进修、采购

忌：求医、搬家、修墓、买车、置产

鼠

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

若能保持开朗、乐观的心态，必能为你带来更多好运。

牛

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

要多注意健康，脸带倦容或病容上班，会影响你的专业形象。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

你可以坚守自己的原则，但要保持随和的态度，才能取得平衡。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

凡事宜以和为贵，千万不要到处与人结怨，有碍自己的发展。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

高兴时更要小心自己的言行举止，别因他人的称赞而语无伦次。

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

就算有十足的把握，你还是要未雨绸缪，这样才能有备无患。

马

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

真金不怕火炼，有时别理会太多，走自己的路，做自己的事。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

追求事业时难免会遇到挑战，你就永往直前吧！

猴

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

采取强硬手段不一定能解决问题，有时反会弄巧成拙。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

不懂的事千万不要装懂，只有秉持着好奇心，才能突破极限。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

解决问题的办法并非只有一个，你不妨再动动脑筋。

猪

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

世上没有解决不了的事，多与人商讨，你将得到更多解决对策。