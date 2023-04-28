4月28日（农历三月初九）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、扫舍、园艺、进修、采购
忌：求医、搬家、修墓、买车、置产
鼠
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
若能保持开朗、乐观的心态，必能为你带来更多好运。
牛
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
要多注意健康，脸带倦容或病容上班，会影响你的专业形象。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
你可以坚守自己的原则，但要保持随和的态度，才能取得平衡。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
凡事宜以和为贵，千万不要到处与人结怨，有碍自己的发展。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
高兴时更要小心自己的言行举止，别因他人的称赞而语无伦次。
蛇
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
就算有十足的把握，你还是要未雨绸缪，这样才能有备无患。
马
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
真金不怕火炼，有时别理会太多，走自己的路，做自己的事。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
追求事业时难免会遇到挑战，你就永往直前吧！
猴
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
采取强硬手段不一定能解决问题，有时反会弄巧成拙。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
不懂的事千万不要装懂，只有秉持着好奇心，才能突破极限。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
解决问题的办法并非只有一个，你不妨再动动脑筋。
猪
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
世上没有解决不了的事，多与人商讨，你将得到更多解决对策。