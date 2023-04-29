4月29日（农历三月初十）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

好的计划必须要有好的管理、行动来实行。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

若无法成为第一，也要努力争取第二，继续加油、努力吧！

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

胜败乃兵家常事，不要太在意输赢，体验过程才是最重要的事。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不要老惦念着不愉快的事，看开些，你会活得更开心。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

面对难题时宜多花些时间、精神，方能一劳永逸地将之解决。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

待人以诚，你如何待人，别人也会以同样的方式对待你。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

有时，朋友和敌人很难分得清楚，最好的方式就是待人和善。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

家人、朋友的支持与鼓励是非常重要的，你要好好珍惜。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

谈恋爱并非要改造对方，而是尝试接纳对方的缺点。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

你不能只求付出，不问回报，只要是应得的，就该努力去争取。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

切记，在计划周详后，才采取行动，不要因为急于求成而误事。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

若没及时跟进局势的发展，许多事情都有可能产生变化。