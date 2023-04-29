每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年4月29日 5:00 AM

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4月29日（农历三月初十）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

好的计划必须要有好的管理、行动来实行。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

若无法成为第一，也要努力争取第二，继续加油、努力吧！

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

胜败乃兵家常事，不要太在意输赢，体验过程才是最重要的事。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不要老惦念着不愉快的事，看开些，你会活得更开心。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

面对难题时宜多花些时间、精神，方能一劳永逸地将之解决。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

待人以诚，你如何待人，别人也会以同样的方式对待你。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

有时，朋友和敌人很难分得清楚，最好的方式就是待人和善。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

家人、朋友的支持与鼓励是非常重要的，你要好好珍惜。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

谈恋爱并非要改造对方，而是尝试接纳对方的缺点。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

你不能只求付出，不问回报，只要是应得的，就该努力去争取。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

切记，在计划周详后，才采取行动，不要因为急于求成而误事。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

若没及时跟进局势的发展，许多事情都有可能产生变化。

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