4月29日（农历三月初十）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
好的计划必须要有好的管理、行动来实行。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
若无法成为第一，也要努力争取第二，继续加油、努力吧！
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
胜败乃兵家常事，不要太在意输赢，体验过程才是最重要的事。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不要老惦念着不愉快的事，看开些，你会活得更开心。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
面对难题时宜多花些时间、精神，方能一劳永逸地将之解决。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
待人以诚，你如何待人，别人也会以同样的方式对待你。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
有时，朋友和敌人很难分得清楚，最好的方式就是待人和善。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
家人、朋友的支持与鼓励是非常重要的，你要好好珍惜。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
谈恋爱并非要改造对方，而是尝试接纳对方的缺点。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
你不能只求付出，不问回报，只要是应得的，就该努力去争取。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
切记，在计划周详后，才采取行动，不要因为急于求成而误事。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
若没及时跟进局势的发展，许多事情都有可能产生变化。