4月30日（农历三月十一）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、旅行、庆功、开市、立约、议事
忌：投标、置产、美容
鼠
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
你要为大局着想，不要破坏整个团体精神。
牛
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
别因做得多而埋怨，这其实是老板欣赏你而给予的锻炼。
虎
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：中
凡事务实些会更好，因为名气太大、期望太高，将是很累人的事。
兔
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：中
强硬的姿态将使团队排斥你，建议你以温和的态度表达意见。
龙
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
做错事要勇于承认，不断地为自己辩护只会引来别人的反感。
蛇
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
当你开始对自己的成就感到骄傲时，就要提醒自己保持谦虚。
马
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
投资讲求的是耐性和胆识，若无法做到，最好是咨询有关人士。
羊
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
你将会遇上能够改变人生的贵人，一定要聆听他们的教诲。
猴
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
不平则鸣，遇到不平等的待遇时，你就要勇敢地说出来。
鸡
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：中
感情方面将遇到波折，但若能多加些耐心，将助你顺利解决。
狗
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：中
宜与下属保持一定的距离，切勿让他们轻易爬到自己的头上。
猪
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：中
多与同事接触，待他们如朋友，那么做起事来就更事半功倍。