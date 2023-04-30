4月30日（农历三月十一）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、旅行、庆功、开市、立约、议事

忌：投标、置产、美容

鼠

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

你要为大局着想，不要破坏整个团体精神。

牛

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

别因做得多而埋怨，这其实是老板欣赏你而给予的锻炼。

虎

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：中

凡事务实些会更好，因为名气太大、期望太高，将是很累人的事。

兔

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

强硬的姿态将使团队排斥你，建议你以温和的态度表达意见。

龙

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

做错事要勇于承认，不断地为自己辩护只会引来别人的反感。

蛇

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

当你开始对自己的成就感到骄傲时，就要提醒自己保持谦虚。

马

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

投资讲求的是耐性和胆识，若无法做到，最好是咨询有关人士。

羊

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

你将会遇上能够改变人生的贵人，一定要聆听他们的教诲。

猴

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

不平则鸣，遇到不平等的待遇时，你就要勇敢地说出来。

鸡

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

感情方面将遇到波折，但若能多加些耐心，将助你顺利解决。

狗

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：中

宜与下属保持一定的距离，切勿让他们轻易爬到自己的头上。

猪

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

多与同事接触，待他们如朋友，那么做起事来就更事半功倍。