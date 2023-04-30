4月30日至5月6日

白羊座

学会惜福，享受平凡快乐，身边人有困难可伸出援手。

幸运色：紫色

幸运数字：5

金牛座

运势走升，知足常乐更易体会幸福，感情问题要说开。

幸运色：橘色

幸运数字：0

双子座

良好的人际关系能带来财运，独自烦恼不如集思广益。

幸运色：青色

幸运数字：2

巨蟹座

回到原点，脚踏实地为上，适度营造情趣能增进感情。

幸运色：金色

幸运数字：1

狮子座

受到众人的关注，有被重视的感觉，但小心树大招风。

幸运色：粉红色

幸运数字：4

处女座

异性缘佳，是表白好日子，做好财务预算，以免透支。

幸运色：蓝色

幸运数字：0

天秤座

可用意外之财做善事，多帮助身边人，小心肠胃问题。

幸运色：黄色

幸运数字：6

天蝎座

职场上要注意分寸，当心祸从口出，有空多出外走走。

幸运色：灰色

幸运数字：7

射手座

会有意外惊喜，努力终于得到回报，爱情要积极行动。

幸运色：白色

幸运数字：3

摩羯座

多控制情绪，时间观念有待提升，否则易有钱财损失。

幸运色：红色

幸运数字：5

水瓶座

无论是爱情或亲情，都要学会说不，投资要见好就收。

幸运色 : 黑色

幸运数字：8

双鱼座

财务上力不从心，注意开支，遇状况要懂得转念思考。

幸运色：棕色

幸运数字：9