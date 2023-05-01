5月1日（农历三月十二）
吉利指数：★★（小凶）
宜：议事、水电维修、投资、理发、美容
忌：安床、求医、上任、搬家、买车
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
激烈的争吵会让你感到虚脱，有必要吗？赶快与对方休战吧！
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
机会来时，你可要好好把握，千万不要犹豫不决而错失良机。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
过于情绪化，将导致你身边的人对你退避三舍，你要自我反省。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
处理公事时一定要公私分明，否则整件事情将会演变得很复杂。
龙
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
做重要协商时，要注意与法律相关的细节，避免惹祸上身。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
孤军作战非明智之举，遇到困难时，不妨尽快寻求他人的协助。
马
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
不要尝试在同一时间内做不同的事，这样只会把自己累垮。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
别让忙碌占据生活，争取时间思考，工作成就可望更上一层楼。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
施比受更有福，付出得越多，获得的也就更多。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
事情不顺难免会使脾气暴躁起来，但不要因此变得无理取闹。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
凡事宜见机行事、灵活处理，千万不要以卵击石，自寻死路。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若此路不通，那你可尝试其他管道，或许会打开新的机会。