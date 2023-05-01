5月1日（农历三月十二）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、水电维修、投资、理发、美容

忌：安床、求医、上任、搬家、买车

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

激烈的争吵会让你感到虚脱，有必要吗？赶快与对方休战吧！

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

机会来时，你可要好好把握，千万不要犹豫不决而错失良机。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

过于情绪化，将导致你身边的人对你退避三舍，你要自我反省。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

处理公事时一定要公私分明，否则整件事情将会演变得很复杂。

龙

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

做重要协商时，要注意与法律相关的细节，避免惹祸上身。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

孤军作战非明智之举，遇到困难时，不妨尽快寻求他人的协助。

马

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

不要尝试在同一时间内做不同的事，这样只会把自己累垮。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

别让忙碌占据生活，争取时间思考，工作成就可望更上一层楼。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

施比受更有福，付出得越多，获得的也就更多。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

事情不顺难免会使脾气暴躁起来，但不要因此变得无理取闹。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

凡事宜见机行事、灵活处理，千万不要以卵击石，自寻死路。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若此路不通，那你可尝试其他管道，或许会打开新的机会。