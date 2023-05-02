5月2日（农历三月十三）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、扫舍、安葬、买车、投资、投标
忌：安床、求医、议事
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
尽管运势不错也不要咄咄逼人，给大家最甜美的微笑吧！
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
喜讯的到来预示着奋斗的开始，继续努力向前迈进！
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
宜保持愉快心情，千万不要因工作繁重而闷闷不乐。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
想些新点子来得到更多人的支持吧，这样才能让你美梦成真。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
切记，你越是信任你的下属，他们就越对你鞠躬尽瘁。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
艰巨的挑战正迎面而来，你要坚持到底，不可轻易妥协。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
人生是自己的，要如何度过，全在你自己的掌握之中。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
你已不再是小孩，若想任性地尝试，就必须有承担结果的准备。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
工作上将出现能够让你大显身手的机会，可要好好把握。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
和异性同事之间要保持适当的距离，否则引起误会，后果自负。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
事情皆有正反两面，凡事若往好的方面想，你会过得更快乐。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
虽说明知山有虎，偏向虎山行，但风险太大时，最好适可而止。