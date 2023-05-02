5月2日（农历三月十三）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、扫舍、安葬、买车、投资、投标

忌：安床、求医、议事

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

尽管运势不错也不要咄咄逼人，给大家最甜美的微笑吧！

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

喜讯的到来预示着奋斗的开始，继续努力向前迈进！

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

宜保持愉快心情，千万不要因工作繁重而闷闷不乐。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

想些新点子来得到更多人的支持吧，这样才能让你美梦成真。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

切记，你越是信任你的下属，他们就越对你鞠躬尽瘁。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

艰巨的挑战正迎面而来，你要坚持到底，不可轻易妥协。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

人生是自己的，要如何度过，全在你自己的掌握之中。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

你已不再是小孩，若想任性地尝试，就必须有承担结果的准备。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

工作上将出现能够让你大显身手的机会，可要好好把握。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

和异性同事之间要保持适当的距离，否则引起误会，后果自负。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

事情皆有正反两面，凡事若往好的方面想，你会过得更快乐。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

虽说明知山有虎，偏向虎山行，但风险太大时，最好适可而止。