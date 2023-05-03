5月3日（农历三月十四）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造
忌：出海、开市、上任、立约、议事
鼠
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
事出必有因，耐心些，真相会水落石出。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
尽量避免与家人迎面交锋，这将会损害彼此间的情谊。
虎
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
不妨与朋友一同共度欢乐时光，暂且把烦恼都抛到九霄云外。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
对于谣言，你要处之泰然，别让它伤害你与家人的感情。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
小心处理财务问题，否则危急时刻将无退路。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
无须什么事都逐一解释，别人会对你的啰嗦感到厌烦。
马
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
人因梦想而伟大，只要你愿意去尝试，没有什么事是办不到的。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
在不同时间做同样的事情，结果或会不同，尽力就好。
猴
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
当对手正开心地庆祝胜利时，你无须伤心，因为你已尽力。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不要因为忙碌而忽略了你所爱的人，多关心他们吧！
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
只要你下定决心，就能排除一切困难，向成功迈进！
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
感到沮丧时不妨寻求他人的帮助，不要把担子都往身上扛。