5月3日（农历三月十四）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造

忌：出海、开市、上任、立约、议事

鼠

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

事出必有因，耐心些，真相会水落石出。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

尽量避免与家人迎面交锋，这将会损害彼此间的情谊。

虎

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

不妨与朋友一同共度欢乐时光，暂且把烦恼都抛到九霄云外。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

对于谣言，你要处之泰然，别让它伤害你与家人的感情。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

小心处理财务问题，否则危急时刻将无退路。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

无须什么事都逐一解释，别人会对你的啰嗦感到厌烦。

马

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

人因梦想而伟大，只要你愿意去尝试，没有什么事是办不到的。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

在不同时间做同样的事情，结果或会不同，尽力就好。

猴

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

当对手正开心地庆祝胜利时，你无须伤心，因为你已尽力。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要因为忙碌而忽略了你所爱的人，多关心他们吧！

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

只要你下定决心，就能排除一切困难，向成功迈进！

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

感到沮丧时不妨寻求他人的帮助，不要把担子都往身上扛。