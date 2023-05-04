5月4日（农历三月十五）

吉利指数：★★（小凶）

宜：祈福、施济、扫舍、进修、理（理发？）

忌：水电维修、买车、投资、交易、酿造

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

一步一步来，切勿妄想一步登天，以免摔得粉身碎骨。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

好心有好报，多帮助别人，能让你的生活过得更愉快。

虎

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

家人需要你的关心与支持，多花些时间陪陪他们吧！

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

你要学会放下，不要什么事都管，一些琐事就让他人去操心吧！

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

心平气和，做事就会更顺心，身体也会更健康。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

起床后若仍觉得状态不佳，不妨洗个热水澡，能让你打起精神。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

当有人向你打听消息时，你要注意，避免说了不当的讯息。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

久未做运动的你，在运动时最好别过于逞强，以免伤及筋骨。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

凡事顺其自然，不是你的就不要强求，这样才会过得开心。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

兴奋时更要小心自己的言语，别因此而说出一些不该说的话。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

相信自己的能力，别人会对你刮目相看，并赋予新的任务。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

你最好积极、机灵些，若慢人一步，极有可能错失赚钱良机。