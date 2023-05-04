5月4日（农历三月十五）
吉利指数：★★（小凶）
宜：祈福、施济、扫舍、进修、理（理发？）
忌：水电维修、买车、投资、交易、酿造
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
一步一步来，切勿妄想一步登天，以免摔得粉身碎骨。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
好心有好报，多帮助别人，能让你的生活过得更愉快。
虎
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
家人需要你的关心与支持，多花些时间陪陪他们吧！
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
你要学会放下，不要什么事都管，一些琐事就让他人去操心吧！
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
心平气和，做事就会更顺心，身体也会更健康。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
起床后若仍觉得状态不佳，不妨洗个热水澡，能让你打起精神。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
当有人向你打听消息时，你要注意，避免说了不当的讯息。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
久未做运动的你，在运动时最好别过于逞强，以免伤及筋骨。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
凡事顺其自然，不是你的就不要强求，这样才会过得开心。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
兴奋时更要小心自己的言语，别因此而说出一些不该说的话。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
相信自己的能力，别人会对你刮目相看，并赋予新的任务。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
你最好积极、机灵些，若慢人一步，极有可能错失赚钱良机。