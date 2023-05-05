每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年5月5日 5:00 AM

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5月5日（农历三月十六）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：吉

飘过的云只会留在你的记忆中，不会重来，你还是死了心吧！

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

别再犹豫了，马上行动，很多事情你都有能力将它扭转过来。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

脸谱代表人的性格，以真诚面目示人，总好过躲在面具后面。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

虽然有风险，但只要计划周详，就能万无一失。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

腰骨有伤的人，拿重物时要多加小心，以免伤势加剧。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

无论发生什么问题，你都要冷静处理，否则小事会演变成大事。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

工作太忙碌让你疲惫不已，记得要养足精神，迎接新的一天。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

留得青山在，不怕没柴烧，只要不放弃，最后就能得到想要的。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

放下手头的杂事，别因为工作压力加重而影响心情。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

小事无须忙，大事则别太紧张，该做的还是要去做。

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：吉

要学会珍惜现在，活在当下，未来的事未来再打算。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

有梦想虽好，但要实际些，否则只会沦为一时的白日梦。

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