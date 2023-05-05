5月5日（农历三月十六）
吉利指数：★（大凶）
宜：诸事不宜
忌：余事皆忌
鼠
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：吉
飘过的云只会留在你的记忆中，不会重来，你还是死了心吧！
牛
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
别再犹豫了，马上行动，很多事情你都有能力将它扭转过来。
虎
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
脸谱代表人的性格，以真诚面目示人，总好过躲在面具后面。
兔
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
虽然有风险，但只要计划周详，就能万无一失。
龙
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
腰骨有伤的人，拿重物时要多加小心，以免伤势加剧。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
无论发生什么问题，你都要冷静处理，否则小事会演变成大事。
马
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
工作太忙碌让你疲惫不已，记得要养足精神，迎接新的一天。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
留得青山在，不怕没柴烧，只要不放弃，最后就能得到想要的。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
放下手头的杂事，别因为工作压力加重而影响心情。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
小事无须忙，大事则别太紧张，该做的还是要去做。
狗
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：吉
要学会珍惜现在，活在当下，未来的事未来再打算。
猪
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
有梦想虽好，但要实际些，否则只会沦为一时的白日梦。