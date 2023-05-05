5月5日（农历三月十六）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

鼠

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：吉

飘过的云只会留在你的记忆中，不会重来，你还是死了心吧！

牛

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

别再犹豫了，马上行动，很多事情你都有能力将它扭转过来。

虎

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

脸谱代表人的性格，以真诚面目示人，总好过躲在面具后面。

兔

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

虽然有风险，但只要计划周详，就能万无一失。

龙

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

腰骨有伤的人，拿重物时要多加小心，以免伤势加剧。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

无论发生什么问题，你都要冷静处理，否则小事会演变成大事。

马

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

工作太忙碌让你疲惫不已，记得要养足精神，迎接新的一天。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

留得青山在，不怕没柴烧，只要不放弃，最后就能得到想要的。

猴

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

放下手头的杂事，别因为工作压力加重而影响心情。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

小事无须忙，大事则别太紧张，该做的还是要去做。

狗

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：吉

要学会珍惜现在，活在当下，未来的事未来再打算。

猪

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

有梦想虽好，但要实际些，否则只会沦为一时的白日梦。