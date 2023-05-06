5月6日（农历三月十七）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安神、安床、施济、庆功、开市
忌：立约、投资、交易
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
进可攻，退可守，凡事都要为自己留后路。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
今日事，今日毕，不要把事情都留到明天。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
事不关己不宜批评太多，以免不必要的麻烦。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
逃避是短暂的，还是要想办法彻底解决问题。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
朋友之间要讲义气，切勿被利益熏心而违背良心。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
留意言行举止，忍耐可避免发生不愉快的事。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
上司的批评是为你好，就虚心接受吧！
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
别再拖泥带水，痛快地做出决定，可为你省却很多麻烦。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
时而显露你的刚强，时而展现柔性一面，才能获得支持。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
有些事不怕错，但一错再错就要反思。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
切勿意气用事，以免做出无法被宽恕的举动。
猪
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
心静自然凉，千万别被激动的情绪影响人际关系。