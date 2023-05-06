5月6日（农历三月十七）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、安床、施济、庆功、开市

忌：立约、投资、交易

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

进可攻，退可守，凡事都要为自己留后路。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

今日事，今日毕，不要把事情都留到明天。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

事不关己不宜批评太多，以免不必要的麻烦。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

逃避是短暂的，还是要想办法彻底解决问题。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

朋友之间要讲义气，切勿被利益熏心而违背良心。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

留意言行举止，忍耐可避免发生不愉快的事。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

上司的批评是为你好，就虚心接受吧！

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

别再拖泥带水，痛快地做出决定，可为你省却很多麻烦。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

时而显露你的刚强，时而展现柔性一面，才能获得支持。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

有些事不怕错，但一错再错就要反思。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

切勿意气用事，以免做出无法被宽恕的举动。

猪

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

心静自然凉，千万别被激动的情绪影响人际关系。