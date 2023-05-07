5月7日（农历三月十八）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：吉 健康：吉
事业：中 财运：吉
今天爱情运气奇佳，不妨趁机向心爱的人表达心意。
牛
运气：吉 健康：吉
事业：中 财运：吉
建议你早睡，切勿因熬夜而使自己疲惫不堪。
虎
运气：中 健康：中
事业：中 财运：吉
工作是永远都做不完的，就别给自己太大的压力!
兔
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
不管家人今晚要去哪儿，你就开开心心地陪着他们吧！
龙
运气：中 健康：中
事业：中 财运：吉
和气才会生财，何必时时皱着眉头，笑一笑吧！
蛇
运气：吉 健康：吉
事业：中 财运：吉
有些人是大家的偶像，你虽然不太喜欢他，但也不要严厉批评。
马
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
赶着去约会的同时要多留意安全，别因为太匆忙而酿成意外。
羊
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
不妨多做善事，让别人感受人间温馨的一面。
猴
运气：中 健康：中
事业：中 财运：吉
心情不好也不要随便找人出气，才不会在无意间得罪人。
鸡
运气：吉 健康：吉
事业：中 财运：吉
今天不妨穿些吉利颜色的服饰，让你迎接更好的一天。
狗
运气：中 健康：中
事业：中 财运：吉
世界无奇不有，有空的话宜出国走走，增广见识。
猪
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
驾驶时要小心，以避免因喝酒、迟归而造成意外。