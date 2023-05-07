5月7日（农历三月十八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：吉 健康：吉

事业：中 财运：吉

今天爱情运气奇佳，不妨趁机向心爱的人表达心意。

牛

运气：吉 健康：吉

事业：中 财运：吉

建议你早睡，切勿因熬夜而使自己疲惫不堪。

虎

运气：中 健康：中

事业：中 财运：吉

工作是永远都做不完的，就别给自己太大的压力!

兔

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

不管家人今晚要去哪儿，你就开开心心地陪着他们吧！

龙

运气：中 健康：中

事业：中 财运：吉

和气才会生财，何必时时皱着眉头，笑一笑吧！

蛇

运气：吉 健康：吉

事业：中 财运：吉

有些人是大家的偶像，你虽然不太喜欢他，但也不要严厉批评。

马

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

赶着去约会的同时要多留意安全，别因为太匆忙而酿成意外。

羊

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

不妨多做善事，让别人感受人间温馨的一面。

猴

运气：中 健康：中

事业：中 财运：吉

心情不好也不要随便找人出气，才不会在无意间得罪人。

鸡

运气：吉 健康：吉

事业：中 财运：吉

今天不妨穿些吉利颜色的服饰，让你迎接更好的一天。

狗

运气：中 健康：中

事业：中 财运：吉

世界无奇不有，有空的话宜出国走走，增广见识。

猪

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

驾驶时要小心，以避免因喝酒、迟归而造成意外。