每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年5月7日 5:00 AM

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5月7日（农历三月十八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：吉　健康：吉

事业：中　财运：吉

今天爱情运气奇佳，不妨趁机向心爱的人表达心意。

运气：吉　健康：吉

事业：中　财运：吉

建议你早睡，切勿因熬夜而使自己疲惫不堪。

运气：中　健康：中

事业：中　财运：吉

工作是永远都做不完的，就别给自己太大的压力!

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

不管家人今晚要去哪儿，你就开开心心地陪着他们吧！

运气：中　健康：中

事业：中　财运：吉

和气才会生财，何必时时皱着眉头，笑一笑吧！

运气：吉　健康：吉

事业：中　财运：吉

有些人是大家的偶像，你虽然不太喜欢他，但也不要严厉批评。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

赶着去约会的同时要多留意安全，别因为太匆忙而酿成意外。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

不妨多做善事，让别人感受人间温馨的一面。

运气：中　健康：中

事业：中　财运：吉

心情不好也不要随便找人出气，才不会在无意间得罪人。

运气：吉　健康：吉

事业：中　财运：吉

今天不妨穿些吉利颜色的服饰，让你迎接更好的一天。

运气：中　健康：中

事业：中　财运：吉

世界无奇不有，有空的话宜出国走走，增广见识。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

驾驶时要小心，以避免因喝酒、迟归而造成意外。

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